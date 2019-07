Los nuevos rumbos de Ernesto Ayala tras salir del CEP

Ernesto Ayala llegó al CEP cuando Harald Beyer era el director y fue por cinco años el editor de la revista Estudios Públicos del centro. Hasta el lunes pasado, cuando dejó su puesto, el que quedó en manos de Aldo Mascareño, Phd en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania, y profesor adjunto de la Universidad Adolfo Ibáñez. El cambio se debe a que el director del centro de estudios, Leonidas Montes, quiere que sea un académico con grado de doctor quien esté a cargo de la publicación.

Ahora, Ayala planea independizarse y crear una consultora de comunicaciones. Pese a que pocas veces escribió en la revista Estudios Públicos, en la última edición a su cargo aparece una reseña suya del libro de Patricio Fernández, Cuba, viaje al fin de la revolución, titulada “Disidencia y Prostitución”.

Pero no es el único cambio en el CEP. Hace algunas semanas se comunicó que el subdirector del think tank, Lucas Sierra, dejará su rol. Su cargo no será reemplazado, pero a partir de este mes, Andrés Hernando asumió como coordinador académico, un puesto que estuvo vacante cuando Sierra tomó la subdirección, luego de la salida de Arturo Fontaine de la entidad. Hernando es Phd en Economía de la Universidad de Harvard, es investigador del centro de estudios desde 2014, anteriormente fue jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y entre 2012 y 2014 fue director de estudios de Horizontal.