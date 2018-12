Los nuevos pasos de Patricio de Solminihac

El viernes 4 de enero, Patricio de Soliminihac irá por última vez a su oficina en SQM, ubicada en la calle El Trovador, tras 30 años en la compañía. El gerente general de la minera no metálica presentó su renuncia el 25 de julio, por razones personales. En su entorno aseguran que el ingeniero se tomará vacaciones los dos meses del verano y recién en marzo analizará lo que hará en materia laboral. Si bien no descarta emprender o emplearse otra vez, ha comentado a su círculo que quiere dedicarse a ser director de empresas. “Pero aún no está ocupado en eso”, asegura un cercano. En Soquimich le han realizado varias despedidas, y el directorio estaría planificando otra más, que hasta ahora no tiene fecha confirmada. Por ahora, dicen en SQM, De Solminihac está a full cerrando el año, en una semana que marcó un hito para la compañía: el lunes Tianqi se hizo del 24% de la empresa, en la mayor operación que se haya realizado en la historia en la Bolsa de Comercio de Santiago, y con eso se selló la salida de Nutrien de SQM.