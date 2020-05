Los “Nicholas” detrás del nombre del hijo de Boris Johnson

Los doctores Nicholas Hart y Nick Price son parte del equipo médico que le salvó la vida al primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, luego de que estuviera internado durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos por Covid-19, en el Hospital Guy and St. Thomas. Tal fue la buena impresión que causaron en BoJo, que el mandatario junto con su prometida, Carrie Symonds, decidieron nombrar a su hijo recién nacido como Wilfred Lawrie Nicholas, en agradecimiento por sus dedicados cuidados. A través de su Instagram, Symonds dijo que el primer nombre, Wilfred, era en honor al abuelo de Johnson, mientras que Lawrie, en honor a su abuelo. En tanto, Nicholas era un homenaje a los médicos que le salvaron la vida a su marido. El doctor Hart es ex alumno de la Escuela de Caterham y tiene un doctorado en la Universidad de Londres. Actualmente, es director de medicina respiratoria y de cuidados críticos en el Hospital Guy and St. Thomas. En tanto, el doctor Price es director de infección y consultor en enfermedades infecciosas del mismo recinto médico, que se ubica a pocos pasos de Downing Street, donde vive la pareja y su hijo recién nacido.