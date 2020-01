Los libros y películas favoritos de Barack Obama

Siendo un ávido consumidor de cultura y dedicado a la filantropía, Barack Obama mantiene la tradición de publicar sus libros y películas favoritos del año. Junto con su mujer, Michelle Obama, está involucrado en la industria del espectáculo a través de su productora Higher Ground Productions, que en 2018 firmó un contrato con Netflix y que firmó una alianza con Spotify para incursionar en los podcasts.

Este 2019, Obama recomienda estos libros:

• La era del capitalismo de vigilancia: la lucha por un futuro humano en la nueva frontera del poder por Shoshana Zuboff

• La anarquía: el ascenso implacable de la Compañía de las Indias Orientales por William Dalrymple

• Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee por Casey Cep Niña, Mujer, Otro por Bernardine Evaristo

• El latido del corazón de la rodilla herida: América nativa desde 1890 hasta el presente por David Treuer

• Cómo no hacer nada: resistir la economía de la atención por Jenny Odell

• Archivo de Niños Perdidos por Valeria Luiselli

• Lote: Historias de Bryan Washington

• Gente normal de Sally Rooney

• El hijo del maestro huérfano por Adam Johnson

• La casa amarilla de Sarah M. Broom

• No digas nada: una verdadera historia de asesinato y memoria en Irlanda del Norte por Patrick Radden Keefe

• Solitario de Albert Woodfox

• La escuela de Topeka por Ben Lerner

• Trick Mirror: Reflexiones sobre el autoengaño por Jia Tolentino

• Ejercicio de confianza por Susan Choi

• Vivimos en el agua: historias de Jess Walter

• Una forma diferente de ganar: la historia de Dan Rooney desde el Super Bowl hasta la Regla Rooney por Jim Rooney

• El sexto hombre de Andre Iguodala

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019

En cuanto a las películas, varios de los títulos tienen nominaciones a los Gobos de Oro y suenan para los premios Oscar.

Aquí, el listado de series:

• American Factory – Documental

• Amazing Grace – Documental

• Apollo 11 – Documental

• Ash is purest white – Drama

• Atlantics – Drama

• Pájaros de verano – Drama

• La noche de las nerds – Comedia

• Diane – Drama

• The Farewell – Drama

• Ford v Ferrari (Contra lo imposible) – Drama

• The Irishman – Drama

• Buscando justicia – Drama

• The last black man in San Francisco – Drama

• Mujercitas – Drama

• Historia de un matrimonio – Drama

• Parásito – Drama

• The Souvenir – Drama y Misterio

• Transit – Drama y ciencia ficción