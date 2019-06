Los días de Valente fuera de Economía

Dicen que no se lo esperaba. En el entorno de José Ramón Valente aseguran que el ex ministro de Economía está dolido por su salida y que aún no tiene claro su futuro. Por lo pronto, su mano derecha, Michelle Labbé, quien se desempeñó como su jefa de asesores en el gabinete, se queda en Economía con Juan Andrés Fontaine, al igual que parte de su equipo cercano. Fuentes ligadas a Econsult señalan que Valente no se ha comunicado con ellos para cerrar su regreso a la consultora, cuya participación vendió para entrar al gobierno, pese a que muchos dan por hecho que regresará. Lo que está claro es que el ex secretario de Estado tenía planeado un viaje para julio con su esposa y sus hijos, invitados por la familia de su mujer. Y que si antes por agenda no podía asistir, ahora estaría evaluando sumarse.