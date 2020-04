Los clubs y el coronavirus: algunos no reducirán las cuotas

La semana pasada, los socios del Club de Golf Las Brisas de Chicureo, propiedad del empresario Eduardo Fernández León, recibieron un mail. La misiva respondía a la solicitud de quienes sugirieron rebajas en las cuotas trimestrales que pagan quienes tienen acceso al establecimiento. La respuesta, firmada por el presidente del directorio, Alfredo Arce, señala que “la tragedia mundial que estamos viviendo le afecta también al Club al cual pertenecemos y quiero compartir contigo lo que estamos haciendo. Algunos socios se están retirando y otros solicitan suspender el pago de la cuota, debido a que el Club ha cerrado sus puertas y no está prestando ningún servicio. Debo recordarles que el Club no es una empresa de servicios, por el contrario, el Club es una sociedad creada por un grupo de personas que comparten ciertos intereses y que desarrollan conjuntamente actividades”. Asimismo, el correo electrónico indicaba que la entidad les da empleo a 100 personas y que la mayor parte de ellas siguen trabajando para mantener las áreas verdes y sus instalaciones. Por lo tanto, explicó Arce, se “mantendrán las cuotas de sus socios, si estas no se cumplen, no tendremos recursos para pagar los sueldos. En esa situación deberíamos dejar de funcionar, abandonando la mantención de nuestras instalaciones. Este es un escenario que ninguno de nosotros desearíamos. Estamos tomando todas las medidas necesarias para llevar los gastos al mínimo, pero esta gestión será inútil si tú no te sumas a este esfuerzo. Sabemos que cada uno de nosotros está sufriendo una reducción de sus ingresos, pero de acuerdo a nuestras posibilidades, es el momento de actuar con la mayor generosidad, evitando así daños mayores que terminaremos por lamentar cuando esta pandemia esté dominada”. Finalmente, la carta concluye: “Estimado socio, la única forma de encontrar a nuestro Club funcionando cuando regresemos a la esperada normalidad, es continuar pagando tu cuota mensual, sabemos que para muchos casos será un gran esfuerzo, pero no hay otra forma de mantener nuestras instalaciones funcionando durante este período”.

En el Club de Golf Los Leones la situación es similar, pero va incluso un paso más allá: el directorio de la institución envió un mail a sus socios anunciando que la cuota social base del trimestre abril-junio subirá en 1UF. ¿La razón? Según explica la carta, “hay un importante grupo (de colaboradores) que dependen fundamentalmente de las labores que realizan para atender a los socios. En este grupo están los caddies, pasadores y profesores, los que están sufriendo fuertes reducciones en sus ingresos”. Por esta razón, prosigue el correo, “hemos decidido apoyarlos, otorgándoles una ayuda equivalente en su ingreso”. Para terminar, el directorio de Los Leones asegura que “la Administración del Club seguirá monitoreando la situación y evaluando las medidas que sean necesarias para enfrentarla”.