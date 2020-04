Los candidatos para la vacuna contra el Covid-19

El aislamiento social ha sido clave para disminuir la curva de contagios. Sin embargo, no es la cura para la pandemia de coronavirus que ya ha infectado a casi un millón y medio de personas en el mundo. En ello están trabajando diferentes laboratorios, como Moderna, en Estados Unidos, que está desarrollando antídotos similares al del Zika, pero contra el Covid-19.

Algunos de los problemas que podría enfrentar Moderna y otros desarrolladores del mundo, según el sitio web The Scientist, ocurrirían en el desempeño de los primeros candidatos, el avance a las etapas posteriores del desarrollo clínico, los problemas de seguridad que podrían surgir y la forma en que se producirá una vacuna exitosa en masa se encuentran entre las preguntas que ahora reciben atención y el financiamiento.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), organización dedicada al desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes, ha sido una fuente de efectivo para este esfuerzo, con un total de casi $30 millones de dólares invertidos hasta ahora en varios candidatos.

La organización planea avanzar entre los seis primeros candidatos a ensayos de eficacia más grandes con miles de participantes. Otro porcentaje de los fondos proviene de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA), que está contribuyendo con cientos de millones de dólares a dos candidatos principales a la vacuna: uno realizado por Johnson y Janssen de Johnson y otra desarrollada por Moderna en colaboración con el gobierno de EE. UU. Esta última se inyectó en los primeros participantes del ensayo en marzo en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle. En su anuncio de esta semana, J&J y BARDA dijeron que los fondos se destinarían a anunciar las posibles vacunas a través del desarrollo clínico y establecer la capacidad de fabricación simultáneamente.

Los candidatos

Luego de Moderna le sigue CanSino Biologics and the Academy of Military Medical Sciences en Wuhan, China. CanSino produjo una vacuna contra el ébola en 2017 y trabaja en una cura para la pandemia con la misma metodología. El tercer lugar en la carrera, según The Scientist, lo ocupa Reino Unido con el laboratorio de la Universidad de Oxford. Ahí están trabajando con metodología similar a la de la creación de la vacuna contra el SARS de Arabia Saudita en 2012.

Por su parte, Inovio Pharmaceuticals en Estados Unidos trabaja con una prueba de la vacuna en monos, debido a que ratones y conejillos de indias se volvieron inmunes al antídoto. En el caso de alemania, dos laboratorios trabajan en una cura: BioNTech and Pfizer y Curevac.