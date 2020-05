Los Beastie Boys y Hollywood

El documental del trío neoyorquino era uno de los estrenos más esperados de la plataforma Apple TV+. Se trata de un show a cargo de Adam “Ad-Rock” Horovitz y Michael “Mike-D”, quienes en todo momento recuerdan y honran la memoria del fallecido Adam Yauch. Dirigido por Spike Jones van apoyando los recuerdos y la conversación con imágenes y videos de la banda. El recorrido muestra cómo estos jóvenes raperos blancos se transformaron en un éxito MTV, pero también ahonda en sus contradicciones y fracasos mientras avanza por el camino hacia la madurez. La inyección musical -Sabotage, Intergalactic, So What’Cha Want, (You Gotta) Fight Your Right (To Party)-, va acompañada de instantes graciosos y emotivos. Porque finalmente se trata de la historia de una larga amistad. Y ayer viernes se estrenó en Netflix “Hollywood”, la miniserie de Ryan Murphy (American Horror History, Glee) que se sitúa en los años dorados del cine. Con una ambientación y estética espectacular, se aborda la década del 40 en Hollywood. Una narrativa imperdible para los amantes del séptimo arte.