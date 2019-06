Los abogados que pelean para que Metro no llegue al Forestal

Por estos días, Metro organiza reuniones con vecinos y autoridades para exponer el trazado de la futura Línea 7, que este mes presentará su EIA y conectará la comuna de Renca con Vitacura a través de 19 estaciones. Una de ellas, Baquedano (extensión de la existente que lleva ese nombre), es la que genera división: se emplazará en el parque, área declarada Zona Típica de la ciudad. Les preocupa un pique de ventilación que implicaría la extracción de 19 árboles en la calzada José María Caro. También construirán una escotilla (entrada) en la Fuente Alemana (escultura que fue diseñada por el alemán Gustavo Eberlein), lo que requiere remover otros 20 árboles. La comunidad –integrada por Davor Harasic y Jorge Correa Sutil–, al enterarse de que esta obra contempla intervenciones dentro del Parque Forestal, levantó la voz. “Es una monstruosidad. Estamos a favor de esa línea de metro, pero no en este lugar. Hay otras zonas que no atentan tanto como esta contra el flujo peatonal y vehicular. Si hubieran buscado la peor alternativa, eligen esta”, indica Harasic. El abogado Jorge Correa Sutil asegura que “los vecinos hemos estado pidiendo información sobre las alternativas de salida que se evaluaron en su momento, como la conexión subterránea en la actual estación Baquedano, y otra frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que parecen ser opciones menos dañinas para la ciudad”. Y agrega: “Si no recibimos una justificación adecuada, haremos una oposición en las instancias que corresponden. Eventualmente podríamos tomar acciones legales. Pero no estamos en pie de guerra”.

El alcalde Felipe Alessandri se unió a los vecinos en esta batalla. “Lo vamos a pelear hasta el final”, dice el edil.