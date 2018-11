Lenny Kravits, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots son alguno de los headliners del Lollapalooza 2019

Hoy se confirmaron los 122 artistas y grupos que se presentarán en el festival de música más importante de latinoamérica. Entre ellos destacan Lenny Kravits, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Kendrick Lamar, Post Malone, Sam Smith y Tiesto. La novena edición de este evento se realizará en el Parque O’higgins este 29, 30 y 31 de marzo.

Lenny Kravitz llegará al lolla con su música mezcla de rock, funk y soul. Tocará alguno de sus clásicos como “Again”, “Fly Away” y “Always on the Run” y alguno de sus más recientes hits como “Low” y “The Chamber”.

Regresa a chile la banda Arctic Monkeys luego de su aparición en el festival del 2012. Este 2019 los británicos vuelven a Lollapalooza con su último disco “Tranquility Hotel Base & Casino”.

Luego de tres años de su primera vez en el festival, Twenty One Pilots regresa. Vuelve con novedades en su repertorio discográfico con “trench”, su quinto disco de estudio que se estrenó hace un mes.

Para Kendrick Lamar es su primera vez en Chile. Llega a ofrecer un espectáculo que revisará toda su carrera, hasta su último álbum “Damn” del 2017, que incluso ganó el premio Pulitzer musical de este año.

Para el fenómeno del trap norteamericano, Post Malone, también será la primera vez en el Parque O’Higgins. Sin duda se convirtió en la cara moderna de la música urbana.

Sam Smith también confirma su llegada a Chile. El británico lucirá su álbum “In the Lonely Hour” de 2014 como también su disco “The Thrill Of It All” de 2017.

La electrónica es un estilo musical que se lleva una gran parte del festival. En esta edición llega el holandés Tiesto y el norteamericano Steve Aoki al Movistar Arena. Además de estos dos íconos de este estilo musical, se presentarán los belgas Dimitri Vegas & Like Mike y Odesza.

Los artistas chilenos no se quedan fuera de este festival. Gepe, Francisca Valenzuela, Américo, Anita Tijoux, Joe Vasconcellos y La Floripondio son algunos de los confirmados para este evento internacional.

Las entradas se pueden conseguir por PuntoTicket. Acá el Line Up Completo: