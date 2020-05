Las repercusiones del “round” entre Trump y Twitter

Esta mañana, Donald Trump desató una nueva polémica por Twitter, pero esta vez la disputa es protagonizada paradójicamente por esa misma red social. Cerca de las 7:00 am el mandatario estadounidense publicó un tuit en el cual amenzaba con “regular o cerrar” a todos los servicio de este tipo, a los cuales acusó de “silenciar” las voces conservadoras. Esto, luego de que Twitter señalara a dos de sus tuits como «engañosos» y los tratara como difusores de información no verificada.

The Radical Left Lamestream Media, together with their partner, the Do Nothing Democrats, are trying to spread a new narrative that President Trump was slow in reacting to Covid 19. Wrong, I was very fast, even doing the Ban on China long before anybody thought necessary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020