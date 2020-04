Las razones del regreso de Josefa Solar a La Moneda

El 1 de febrero, la periodista Josefa Solar regresó a La Moneda. Un aterrizaje que no ha estado exento de polémica, pues la nuera del ex ministro Andrés Chadwick –está casada con Andrés Chadwick Costa– dejó su rol como coordinadora digital de la presidencia en mayo del 2018, luego de que el gobierno del presidente Piñera fuera acusado de nepotismo por la oposición. Solar y el mandatario se conocieron poco antes de la campaña presidencial del 2017, cuando la periodista fue contactada por su equipo para que participara en la estrategia digital, tras el éxito que había tenido su empresa de comunicaciones Solar y Nielsen en distintas campañas municipales en 2016. Fuentes de gobierno aseguran que la relación entre la periodista y Piñera es de mucha confianza y que ambos siguieron conversando ocasionalmente mientras ella estuvo alejada de La Moneda. A comienzos de este año, y ante los evidentes problemas que había tenido la estrategia comunicacional y digital del gobierno luego del estallido social de octubre, el presidente decidió renovar ese equipo. Así, en enero se instaló de planta Francisca Pérez como coordinadora digital de la presidencia. Pérez es muy cercana a Josefa Solar, pues trabajaron juntas en la campaña que llevó al mandatario a La Moneda. De esa manera se gestó –una vez más– la incorporación de la nuera de Andrés Chadwick como asesora externa de esta área. La periodista divide su tiempo entre su trabajo en su empresa de comunicaciones Solar y Nielsen y las reuniones de coordinación digital del gobierno. De hecho, además de la asesoría directa a la presidencia, también aporta en la estrategia general del gobierno a través de reuniones permanentes con el director de la Secom, Christian Rendic. En La Moneda aseguran que la influencia de Solar no es menor: “La importancia de la comunicación a través de las redes sociales ha crecido muchísimo, sobre todo en el contexto de crisis actual, de ahí que su voz es muy escuchada en el entorno del mandatario”, asegura un funcionario de la administración de Piñera.