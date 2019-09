La versión “made in Chile” de los obituarios de The Economist

La idea se le ocurrió a la periodista Andrea Vial y gran parte del año pasado la dedicó a insistir a sus socios de Editorial Laurel que se embarcaran en una nueva edición en español del famoso libro “The Economist Book of Obituaries”, publicado en 2008 y que concentra una selección de 199 obituarios escritos en el particular estilo del semanario inglés. A fines del año pasado, la misma Vial se comunicó con la publicación británica y llegaron a acuerdo para comprar los derechos del libro. Durante todo 2019, un grupo de seis personas –entre ellas la periodista María Angélica Bulnes– se ha dedicado a seleccionar 100 obituarios para la versión chilena y traducirlos, una tarea nada fácil dada la particular forma de escribir que exhibe la revista, famosa también por sus análisis económicos.

Entre los personajes elegidos para la versión de Laurel hay figuras tan reconocibles como la princesa “Diana de Gales”, “Frank Sinatra” o “George Harrison”, pero también será una buena oportunidad para conocer a través de una hebra diferente rostros menos familiares, pero igualmente interesantes, como “Los siete del Columbia” o el “Duque de Norfolk”. Aunque todavía faltan detalles para la versión final –que está siendo editada por Andrea Palet–, entre ellos definir cuál será la imagen que ilustre la tapa, se espera que el libro esté en las estanterías a comienzos de noviembre.