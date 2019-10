La última apuesta gastronómica de Álvaro Romero

El viernes 4 de octubre se inauguró La Mesa, el nuevo proyecto gastronómico del chef Álvaro Romero (ex Europeo, ex The Singular), iniciativa en la que trabaja hace dos años. El restaurante, ubicado en Alonso de Córdova, pretende ofrecer “comida casual en un ambiente relajado”. Durante el proceso, Romero se reunió con expertos del rubro […]