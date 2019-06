La solución radical de Helsinski para terminar con los “homeless”

The Guardian publicó la historia de Tatu Ainesmaa, que cumple 32 años pronto, y que por primera vez en más de una década tiene una casa que realmente puede decir que es la suya: un departamento de dos habitaciones en un pequeño y recientemente renovado bloque en un suburbio de Helsinki, la capital de Finlandia.

“Es un gran milagro”, señala medio. “He estado en comunidades, pero todos estaban consumían drogas y tuve que salir. He estado en malas relaciones; la misma cosa. He estado en el sofá de mi hermano. Nunca he tenido mi propio lugar”.

En la planta baja, en el bloque de dos pisos, se encuentra una luminosa sala de estar y comedor comunal, una cocina impecable, una sala de gimnasio y una sauna (en Finlandia, las saunas son básicamente obligatorias). Arriba, donde viven los 21 inquilinos, hombres y mujeres, la mayoría menores de 30 años.

Es importante que sean inquilinos: cada uno tiene un contrato, paga el arriendo y (si es necesario) solicita un subsidio de vivienda. Eso es parte de una política de vivienda que ahora ha hecho de Finlandia el único país de la UE donde la falta de vivienda está disminuyendo.

Cuando se diseñó la política hace poco más de una década, las cuatro personas que crearon lo que ahora se conoce como el principio de Housing First: una científica social, un médico, un político y un obispo, llamaron a su informe Nimi Ovessa (Su Nombre en la puerta).

“Estaba claro para todos que el antiguo sistema no estaba funcionando; necesitábamos un cambio radical “, dice Juha Kaakinen, secretaria del grupo de trabajo y primer líder del programa, que ahora dirige la Y-Foundation desarrollando viviendas con apoyo y asequibles.

“Tuvimos que deshacernos de los refugios nocturnos y de los albergues de corta duración que aún teníamos en ese entonces. Tenían una historia muy larga en Finlandia, y todos podían ver que no estaban sacando a la gente de la falta de vivienda. Decidimos revertir los supuestos ”.

Al igual que en muchos países, la falta de vivienda en Finlandia se había abordado durante mucho tiempo utilizando un modelo de escalera: se suponía que debía pasar por diferentes etapas de alojamiento temporal mientras recuperaba su vida, con un apartamento como la máxima recompensa.

“Decidimos hacer la vivienda incondicional”, dice Kaakinen. “Para decir, mira, no necesitas resolver tus problemas antes de tener una casa. En cambio, una casa debe ser la base segura que facilite la solución de sus problemas “.

Con el respaldo estatal, municipal y de las ONG, se compraron pisos, se construyeron nuevos bloques y se convirtieron los viejos refugios en hogares permanentes y cómodos, entre ellos el albergue para personas sin hogar en Rukkila, en el suburbio de Malminkartano, en Helsinki, donde ahora vive Ainesmaa.

