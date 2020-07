La renuncia de la columnista y editora del New York Times Bari Weiss: «Twitter se ha convertido en el máximo editor del diario»

«Fui contratada con el objetivo de traer voces que de otro modo no aparecerían en sus páginas: escritores por primera vez, centristas, conservadores y otros que naturalmente no pensarían en el Times como su hogar. El motivo de este esfuerzo fue claro: el hecho de que el periódico no anticipara el resultado de las elecciones de 2016 significaba que no tenía una idea clara del país que cubre». Así comienza la carta con la que la hasta ayer columnista y editora de opinión del New York Times, Bari Weiss, presentó su renuncia al medio.

Los problemas partieron cuando el pasado 3 de junio la periodista defendió la publicación de una columna del senador republicano Tom Cotton, quien pedía la intervención del ejército para terminar con las protestas tras el asesinato de George Floyd. La publicación hizo que el jefe de la editorial del medio, James Bennet, dejara su cargo debido a la gran repercusión que tuvo, y puso a Weiss, por su defensa, en el centro de distintos tipos de acoso y malos tratos en el medio de comunicación. «Me difaman como mentirosa y fanática», dice en su carta.

«Estoy orgullosa de mi trabajo como escritor y como editora», asegura. «Pero las lecciones que deberían haber seguido a las elecciones, lecciones sobre la importancia de comprender a otros estadounidenses, la necesidad de resistir el tribalismo y la centralidad del libre intercambio de ideas para una sociedad democrática, no se han aprendido. En cambio, ha surgido un nuevo consenso en la prensa, pero quizás especialmente en este documento: esa verdad no es un proceso de descubrimiento colectivo, sino una ortodoxia ya conocida por unos pocos ilustrados cuyo trabajo es informar a todos los demás», explica.

«Twitter no está en la cabecera de The New York Times. Pero Twitter se ha convertido en su máximo editor. A medida que la ética y las costumbres de esa plataforma se han convertido en las del documento, el documento en sí se ha convertido cada vez más en una especie de espacio de rendimiento. Las historias se eligen y cuentan para satisfacer al público más limitado, en lugar de permitir que un público curioso lea sobre el mundo y luego saque sus propias conclusiones. Siempre me enseñaron que los periodistas fueron acusados ​​de escribir el primer borrador de la historia. Ahora, la historia misma es una cosa efímera más moldeada para ajustarse a las necesidades de una narración predeterminada», dice.

«No entiendo cómo ha permitido que este tipo de comportamiento continúe dentro de su empresa a la vista de todo el personal y el público del periódico. Y ciertamente no puedo entender cómo ustedes y otros líderes del Times han estado a la par mientras simultáneamente me alaban en privado por mi coraje. Inscribirse para trabajar como centrista en un periódico estadounidense no debería requerir valentía», señala.

Aquí puedes leer la carta completa en inglés.