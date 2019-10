La polémica tras el lanzamiento del libro sobre Bachelet    

Un subterráneo malestar han expresado algunos dirigentes de la centroizquierda –los más ligados a lo que fue la Concertación– cuando se difundió el nombre de quienes presentarán el lunes 5 de noviembre el libro Michelle Bachelet, una mujer política, escrito por Lucía Dammert y Silvia Borzutzky. La preocupación surge porque fueron convocadas como presentadora de la publicación Paula Narváez, ex ministra vocera de Bachelet, y nada menos que la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Algunos suspicaces vieron como trasfondo un traspaso simbólico de las características de Bachelet a Sánchez. Que sea la abanderada del Frente Amplio y no una figura de la ex Nueva Mayoría la que encarne el imaginario que representó Bachelet es, por estos días, el mayor fantasma de la izquierda tradicional. Pero sobre todo porque algunos señalan –en privado– que podría ser leído como un guiño abierto de la ex presidenta en favor de Sánchez. Con todo, desde el bacheletismo sostienen que es un libro externo y que la convocatoria no tiene ningún cariz político.