La polémica carta del abogado de la Casa Blanca

Ante la decisión de Donald Trump de no participar de la audiencia que forma parte del proceso de impeachment en su contra, el abogado de la Casa Blanca, Pasquale “Pat” A. Cipollone, de habitual bajo perfil, ha figurado en la primera línea, ya que fue el encargado de redactar la dura carta enviada a los representantes demócratas de la Cámara. Ex abogado corporativo, Cipollone llegó a su cargo luego de que su predecesor, Don McGahn, se retirara en octubre de 2018, tras haber colaborado con la investigación del fiscal Robert Mueller. “El presidente Trump y su administración no pueden participar en su investigación partidista e inconstitucional”, señalaba la carta enviada por el representante legal del actual mandatario. Graduado de la Universidad de Chicago, Pat trabajó para un juez federal, en el Departamento de Justicia y en el ámbito privado formó parte de la firma Kirkland Ellis y también como socio de Stein, Mitchell, Cipollone, Beato y Missner. Según un perfil de The New York Times, es conocido por su estilo combativo, que él mismo denomina “departamento de guerra”, en lugar de una estrategia diplomática. La carta redactada por Cipollone causó diversas reacciones y varios expertos en derecho salieron a criticar sus argumentos legales, particularmente la denominación de “inconstitucional” que usó para referirse a la acusación. The New York Times también señala que Cipollone ha tenido enfrentamientos internos con el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.