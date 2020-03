La molestia de los ministros Ribera, Zaldívar y Ward con Ignacio Briones

Si bien públicamente no se han manifestado en contra de la medida, sí lo hicieron en privado. Los ministros Teodoro Ribera (RR.EE.), Felipe Ward (Segpres) y María José Zaldívar (Trabajo) son algunas de las autoridades que se molestaron con el titular de Hacienda, Ignacio Briones, quien el domingo le propuso a todo el gabinete, a través de un mail, rebajar sus salarios un 30% y destinar esos montos a alguna fundación. Pero el malestar existe. Esto, pues muchos de ellos no cuentan con ahorros para “echar mano” si se les disminuye el sueldo. Los jefes de cartera habrían manifestado su opinión en el Whatsapp que reúne a todos los ministros. Y no serían los únicos: quienes han tenido acceso a los mensajes aseguran que otros miembros de la administración de Sebastián Piñera, así como subsecretarios de gobierno, consideran la medida “populista” y sin un impacto real en las arcas fiscales.