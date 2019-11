La molestia de Joignant con Zurita

Fue a través de un mail.

El cientista político Alfredo Joignant se molestó tanto cuando leyó el poema que Raúl Zurita le dedicó a Javiera Parada cuando ella fue a La Moneda a entregar una carta para abrir las puertas de un diálogo con el gobierno, que decidió expresárselo al poeta sin intermediarios.

El poema en cuestión, publicado en Facebook, incluye la siguiente estrofa: “Pero tal vez es solo un mal sueño donde tú eres una niña y efectivamente estás con un vestidito blanco y nos dices: miren yo he sufrido mucho, yo ya he llorado mucho, mientras el vestidito blanco se te va llenando de sangre y entonces, y entonces ese nadie que soy y esos millones de nadie que somos, tendiéndote sus manos, te dirían con esa bondad profunda que tienen los humildes: sí, tú niñita, sí, tú que has llorado tanto tienes el derecho de irte y estar con quien quieras y abrazándote te diríamos mucha fortuna niñita de blanco, mucha fortuna a ti con tu vestidito lleno de sangre”.

Hasta la fecha de cierre de esta edición, el mail de Joignant no tenía respuesta. Allí, el académico de la Universidad Diego Portales le decía a Zurita que le producía “vergüenza” lo que había escrito y que si lo que quiso fue hacer una crítica política, debió haber mantenido el tono en ese margen. “No necesitaba usar frases rimbombantes. Además de siútico, Zurita no necesitaba usar la poesía como disfraz para expresar su molestia con Javiera Parada. Por ejemplo, para ir en contra del ex ministro de cultura Mauricio Rojas no lo necesitó. Lo dijo claramente. En ese sentido, me parece intolerable y desproporcionado disfrazar las palabras a través de un poema”, comenta Joignant.