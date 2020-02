La irreverente entrevista de Jaime Bayly a Axel Kaiser

A raíz de la reunión y manifestación de apoyo por parte del presidente Donald Trump a Juan Guaidó, ocurrida el 4 de febrero, el programa inició con una serie de preguntas sobre la situación política y social de Venezuela. El chileno, una vez entrados en la conversación, declaró: “Soy de la tesis políticamente incorrecta de que el régimen de Maduro no va a caer si no hay una intervención militar que le ponga fin (…) a un dictador, narco-dictador, un tirano, un mafioso, un matón, no lo vas a sacar pidiéndole por favor que se vaya. Eso es lo que está diciendo la comunidad internacional de manera patética y la Unión Europea entre ellos”. El capítulo, publicado el 7 de febrero, continuó con una serie de preguntas sobre la situación de Chile, pre y post estallido social, donde el analista político tocó el tema del manejo de la violencia, la noción de neoliberalismo, el rol del presidente Sebastián Piñera y Carabineros de Chile. “En Chile el deporte popular ha sido faltarle el respeto a la policía, agredirlos, tirarles bombas molotov, lo mismo con los militares”, dice Kaiser en el programa. Además, agregó: “Ha sido un error poner el tema de la Constitución sobre la mesa”