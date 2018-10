La Corpo, el grupo de abogados que elige “emperador” y que cumple 31 años

La elección anual de un Emperador, estatutos que ya no se pueden cambiar y la “Comisión de las discusiones bizantinas”, forman parte de la sagrada pasión que mantiene unidos a 14 ilustres abogados, entre quienes se encuentran el ex presidente de Metro, Clemente Pérez; el socio de RCZ Abogados, Ciro Colombara y el presidente de Cruzados, Juan Tagle. La Corpo se llama el grupo de amigos que no perdona al menos un asado mensual desde que se formó hace 31 años, cuando empezaron a estudiar Derecho en la Universidad Católica.

Por: Patricio Abarca