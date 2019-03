La compra de FOX por parte de Disney se realizará el próximo 20 de marzo

La compra por parte de Walt Disney Company a 21st Century Fox estuvo en negociaciones durante varios meses, pero hoy la fecha oficial fue dada a conocer por el jefe de medios de CNN y ex redactor del New York Times Brian Stelter, a través de su cuenta Twitter. “Disney dice que la adquisición de la mayor parte de Fox entrará en vigencia el miércoles 20 de marzo”, señaló

Just in: Disney says its acquisition of most of Fox will take effect on Wednesday, March 20.

— Brian Stelter (@brianstelter) March 12, 2019