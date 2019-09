La broma del ministro Larraín a Velasco   

El lunes 9 de septiembre por la tarde, y como parte del programa del primer día del Chile Day en la capital inglesa, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el ex titular de esa cartera en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, dieron una Clase Magistral en el London School of Economics (LSE). La idea original era hablar sobre el panorama económico en Latinoamérica. La charla la comenzó Velasco, quien hoy ejerce como decano de la Escuela de Políticas Públicas en esa universidad, y aunque su intervención se titulaba “Prospectos para el desarrollo económico en Latinoamérica”, según varios de los asistentes al evento, el ex candidato presidencial solo hizo algunas alusiones a ese tema y en cambio se dedicó a hablar sobre su nuevo libro, Liberalismo en tiempos de cólera. Es más, al finalizar su exposición, Velasco dijo a quienes quisieran más información o respuestas específicas: “Se las resumo en tres palabras: lean mi libro”.

Cuando tocó el turno de Felipe Larraín, el ministro improvisó una entrada donde ironizó sobre la ponencia de su antecesor. Aseguró que hay dos cosas que él no podía hacer: Primero, “hablar con la misma libertad con que lo hace Andrés”, y, segundo, aseguran quienes estuvieron ahí, que en tono de broma señaló que no iba a caer en publicitar sus libros, “lo que Andrés ha hecho sin ninguna vergüenza”, lo que desató las risas de muchos de los asistentes.