La batalla por los suplementos alimenticios

Dos ex directores del ISP fueron reclutados por el gremio de suplementos alimenticios en su batalla por liberalizar la normativa chilena en esta materia. Se trata del Dr. Gonzalo Navarrete, quien fue además presidente del PPD y ex alcalde de Lo Prado, y Stephan Jarpa. La disputa se da en torno a la práctica del ISP de calificarlos como fármacos, lo cual es rechazado por los productores e importadores. “Los suplementos alimenticios no son remedios” es la consigna que ALIMSA, la gremial que agrupa a estos productores, ha estado defendiendo en diversos ámbitos dentro del Ministerio de Salud. Se trata de una industria que ha estado creciendo a tasas de dos dígitos en los últimos años en países desarrollados, pero que en Chile todavía es incipiente.