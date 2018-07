Kyle Jenner, la nueva portada de Forbes

Billonaria por cuenta propia. Así destaca la revista Forbes a Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, en su portada gracias la fortuna que ha conseguido por su empresa de cosméticos.

Kylie Cosmetics reportó una cifra superior a US$ 900 millones en los últimos meses, nada mal para una joven empresaria de 20 años y teniendo en cuenta la competencia en el mundo del maquillaje.

Es por eso que Forbes la escogió de portada para destacar a las 60 mujeres americanas que se han convertido en billonarias por cuenta propia y consignaron así a la joven.

El éxito de Kylie Jenner es tan impresionante que cuando cruce la barrera de los US$ 1.000 millones, desplazará a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, como el multimillonario más joven que haya hecho su capital por sí mismo. Título que también tuvo Bill Gates con Microsoft.

thank you @Forbes for this article and the recognition. I’m so blessed to do what i love everyday. #KylieCosmetics pic.twitter.com/CRBwlBByk9

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 11 de julio de 2018