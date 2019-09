John Bercow, el speaker de la Cámara de los Comunes de Reino Unido que anunció su renuncia

El Financial Times, The Daily Telegraph, The Guardian y otros medios de Reino Unido abren sus portadas de este martes con la imagen del conmovido speaker de la Cámara de los Comunes del parlamento británico, John Simon Bercow, quien tras diez años en el cargo, ayer anunció sus deseos de renunciar. La razón es simple: su profunda oposición a un Brexit duro, impulsado por el Primer Ministro Boris Johnson, quien promete concretarlo el 31 de octubre.

En su carrera, Bercow no se ha exentado de polémicas. Incluso en un momento, se habló en la prensa de un posible impeachment hacia el speaker, el que nunca se materializó.

¡”Order, order”!

En su paso por la universidad de Essex formó parte de varios grupos de derecha, donde incluso fue activista del Partido Conservador y nombrado diputado en 1997. Tras la dimisión de Michael Martin en 2009, fue nombrado presidente de la cámara baja y abandonó el partido para

Judío, conocido por sus coloridas corbatas y pelo despeinado, Bercow se ha vuelto viral en numerosas ocasiones por sus gritos llamando al orden en la cámara.

Bercow fue elegido diputado del Partido Conservador en los Comunes en 1997 y abandonó esa formación tras ser designado presidente de la Cámara, en 2009, para mantener una posición de neutralidad.

Hoy está casado con Sally Illman, con quien tiene tres hijos, y a la que mencionó durante el polémico discurso de este lunes.

Revisa aquí las portadas de la prensa inglesa de hoy

