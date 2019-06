Jefe de Instagram niega el mito: Facebook no escucha a través del micrófono de los teléfonos

¿Te ha pasado que luego de conversar con alguien sobre una ciudad del mundo, te aparece publicidad de ese destino en Instagram o Facebook? ¿Creíste que fuíste “escuchado” por el equipo de Mark Zuckerberg en una especie de capítulo de Black Mirror en la vida real?

El chief de Instagram, Adam Mosseri, aseguró en el programa estadounidense de CBS, The Morning, que no es cierto eso que creías.

“No leemos tus mensajes, no escuchamos a través de tu micrófono”, señaló Mosseri tras ser consultado al respecto por la periodista Gayle King. “Hacerlo sería superproblemático por muchas razones diferentes”, dijo.

Mosseri explica que dos maneras por las que puede pasar: “Una es la suerte tonta, que puede ocurrir”. La segunda explicación, más probable, es un poco más compleja.

“La segunda es que podrías estar hablando de eso porque es lo más importante, porque has estado interactuando con ese tipo de contenido más recientemente. Así que quizá te gusta mucho la comida y los restaurantes. Ves un restaurante en Facebook o en Instagram y quizá le has dado a like. Es lo primero que tienes en la cabeza. Quizá es el subconsciente, después hablas de eso. Creo que esto sucede a menudo de una manera muy sutil”.