Isparta’da Mezarlıklar Temizleniyor 656

Isparta’da Mezarlıklar Temizleniyor Content Define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti! Isparta’da Mezarlıklar Temizleniyor Isparta Yolunda Otomobil Takla Attı 1 Yaralı Orhangazi belediye başkan yardımcıları belli oldu Süleyman Bahçeci dün gece saatlerinde benimle yaptığı konuşmada AK Parti teşkilatının Mustafa Yıldızdoğan konserinin ardından mekanına geldiğini, 60-70kişi olduklarını ve yiyip içtikten sonra hesabı ödemeden mekanı […]