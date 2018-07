Inscriben marca Bombo Fica Sospechosa la wea

Ocurrió el 29 de junio pasado. Ese día, el Diario Oficial publicó la inscripción de la marca Bombo Fica Sospechosa la Wea en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que busca la “difusión de programas de radio, televisión, televisión por cable, vía satélite, vía internet y redes de comunicación móviles”. Además de la “difusión de películas y programas de espectáculos televisivos a través de redes de comunicación móviles y otros medios de comunicación, de la clase 38”.

Quien inscribe la marca no es Daniel Haroldo Fica, más conocido como Bombo Fica, sino Mak Producciones Limitada Chile, la agencia que hasta hace algunos años trabajaba con el humorista en la preparación de sus shows –hoy fue traspasado a Mía Producciones- y que está en manos de su hermano Ricardo Fica Gómez.

Consultado por Capital, Bombo Fica reconoció que hace dos años se inició el proceso para la inscripción de la marca Sospechosa la wea, en el marco del espectáculo que llevaba ese nombre, con el fin de protegerse para que no se mal usara ese concepto por terceros con fines comerciales, pero que el proceso duró más de la cuenta y acaba de ser inscrita. Sin embargo, aclaró que ya no continúa realizando ese show y ahora está enfocado en su nuevo eslógan: Aún me queda manjar.

Marcelo Subiarbe, ingeniero comercial que asesora a Bombo Fica, explica que desde hace seis años decidieron inscribir las marcas asociadas al humorista y que ya están en proceso de inscribir su nuevo show. Además, adelanta que entre los proyectos 2019, está viajar a comunas y provincias alejadas con una carpa itinerante, con el fin de llevar el show a lugares que tienen menos acceso al humor.