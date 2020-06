Historias de capital

El 19 de febrero de 1995, los Rolling Stones se presentaron por primera vez en vivo en Chile. La banda inglesa tocó 23 canciones que hicieron bailar a más de 35 mil personas en el Estadio Nacional. La fiesta siguió para muchos de los eufóricos asistentes en varios locales santiaguinos. Uno de ellos fue el empresario Guillermo Luksic, quien se dirigió después del evento al taquillero restorán “El Club”, considerado uno de los epicentros de la vida social capitalina durante los años noventa. Hasta ese lugar en el barrio El Bosque también llegó Andrea Eluchans, ambos eran bastante amigos, pero no se veían hace un buen tiempo. En cosa de minutos se sentaron a conversar.

“Fue un encuentro absolutamente casual y por esas cosas de la vida le conté a Guillermo en qué estaba y se entusiasmó inmediatamente”, recuerda la periodista. Lo que le relató en esa oportunidad al entonces controlador de CCU fue un proyecto editorial al que le venían dando vuelta hace algún tiempo ella y dos periodistas más: su hermana Celia y Héctor Soto.

“Estábamos a mediados de los 90, el país había recuperado la democracia hacía solo unos años y crecía a cifras históricas. El tema económico adquiría mayor relevancia y había emergido una nueva camada de empresarios y ejecutivos. Consideramos entonces que, más allá de los diarios y las revistas de actualidad, había un espacio para crear un nuevo medio que los tuviera a ellos como foco principal. Tanto como actores e interlocutores en sus páginas, como lectores de esta nueva revista”, agrega Celia Eluchans sobre el Chile que los motivó a desarrollar esta idea.

El entusiasmo de Luksic fue evidente. Dos días después, y en pleno verano santiaguino, llamó al trío a su oficina en Enrique Foster: quería conocer todos los detalles del medio que tenían en mente y los sometió a un riguroso cuestionario. Les hizo todas las preguntas imaginables.

Tras ese encuentro, el segundo de los hermanos Luksic Craig puso a disposición del equipo compuesto por las hermanas Eluchans y Soto los recursos necesarios para sobrevivir al menos un año. “Ese mismo día le planteamos que requeríamos total libertad en el manejo editorial. Que abordaríamos todos los temas que nos parecieran pertinentes y entrevistaríamos a quien fuera oportuno, y que eventualmente también podría tocarle a él, a alguna de sus empresas o a su familia como grupo. ‘Lo menos posible’, nos dijo riéndose. Y debemos reconocer que respetó su palabra al pie de la letra. Jamás intentó intervenir en el contenido de la revista”, recuerda Andrea.

“Alguien dijo Capital”

Para darle forma al proyecto, sus fundadores se turnaban las casas y discutían por largas horas. “Las reuniones eran con lápiz y papel… creo que ni computador teníamos”, cuentan. Se propusieron hacer una revista que entregara información y análisis económico serio y riguroso, pero que fuera más allá. Los protagonistas del mundo económico generaban un interés creciente, pero eran un grupo más bien cerrado y que, en general, rehuía de la prensa. Uno de los desafíos principales que se plantearon fue convencerlos de que era importante que se mostraran, que hablaran, que contaran sus historias, que dieran sus opiniones.

Se optó por sumar temas de cultura, de tendencias, de consumo, y en esas conversaciones iniciales se decidió además que el tema político constituiría también parte importante de su foco de interés. “Y, desde un principio, nos planteamos mantenernos neutrales al respecto. Dado que el mundo empresarial se asocia históricamente más a la derecha que a la izquierda, fuimos especialmente cuidadosos en mantener un balance. Dábamos tribuna a uno y otro lado. Tanto en los reportajes y entrevistas, como en los columnistas que elegimos para que colaboraran con nosotros”, explican los fundadores.

¿Y cómo llegaron al nombre? “Tras mucho ensayo y error, a veces incluso con diccionario en mano, alguno dijo ‘Capital’, y sentimos de inmediato que habíamos dado con el nombre apropiado”, recuerdan. Varias de las acepciones del término reflejaban lo que ellos querían hacer, reconocen: hablar de capital, en su relación con el mundo financiero y el dinero; capital como algo fundamental; y capital como ciudad principal, porque les interesaba mucho desarrollar temas urbanos y todo el mundo cultural, de tendencias y consumo que dan vida a la ciudad. No hubo más dudas: la revista fue bautizada como “Capital. Negocios y Mundo”. “Solo unos meses después de estar en circulación, nos enteramos de que en Alemania existía una revista que se llamaba Capital”, rememora Celia hoy entre risas.

Clara la línea editorial y directrices, el financiamiento y el nombre de la nueva revista, el trío se puso manos a la obra en la formación del equipo. Lo primero fue decidir cuál sería el rol de cada uno de los tres fundadores en el proyecto. En la parte superior del colofón quedó establecido que Celia Eluchans sería directora editorial, Andrea Eluchans, directora comercial, y Héctor Soto, editor general.

Luego salieron a reclutar al equipo que los acompañaría: necesitaban periodistas, diseñadores, fotógrafos y vendedores. Destacan el nivel de los columnistas que congregaron, los cuales contribuyeron notablemente en el contenido y prestigio que consiguió la revista. Entre ellos, a Juan Andrés Fontaine, Harald Beyer, Andrés Velasco, Patricio Navia, Pablo Halpern y Cristián Warnken.

Madres de las ferias

Durante sus primeros cuatro años, Revista Capital fue mensual. Así y todo, las pautas se hacían una vez a la semana y en ellas participaba todo el equipo periodístico. “Eran muy democráticas y, a veces, incluso caóticas. Pero eso es fundamental para que surjan buenas ideas. Cada uno proponía temas o personajes de interés, de acuerdo a lo que habían oído, leído o reporteado. También surgían temas más arbitrarios o asuntos que queríamos poner sobre el tapete porque considerábamos que era importante discutir y reflexionar sobre ellos”, cuentan los asistentes a estos primeros encuentros.

En esos tiempos, mientras más importante era un empresario, menos interés mostraba en aparecer en los medios”. Sentían que no lo necesitaban y que nada podían ganar exponiéndose. En cambio, los emergentes, comprensiblemente, se mostraban más abiertos a darse a conocer ellos mismos y sus proyectos”, dice Celia. Con todo, esto no fue motivo para bajar los brazos: la segunda edición llevó al empresario Pedro Ibáñez, entrevistado por el editor general, Héctor Soto. “Eso marcó un nivel que debíamos intentar mantener a futuro”, reconoce.

Al respecto, Andrea agrega: “Más que una portada memorable en particular, creo que fue parte del sello de Capital sorprender con cada una de ellas. Tanto por el nivel de su fotografía, como por sus titulares desenfadados y creativos. Si quisiéramos clasificarlas, habría que decir que estuvieron en ella prácticamente todos los grandes empresarios chilenos, y eventualmente extranjeros, como George Soros o Emilio Botín. También tuvieron un espacio destacado los emergentes y reconocidos ejecutivos”.

Aparecieron, asimismo, en portada profesionales, o grupos de profesionales, que eran referentes en su ámbito: abogados, publicistas, arquitectos, e incluso “Los lores de La Vega”. También otra categoría la constituían temas que eran relativamente tabú en nuestro país, como la desigualdad o el lobby. Y muy importante fueron también los grandes “casos” de esos años que dieron lugar a varias portadas. Algunos de ellos muy celebrados y exitosos, como la compra del Banco de Chile o cambios en el control de una universidad, y otros muy controvertidos o directamente criticados como el “Caso Chispas”.

Tal vez una de las pautas más discutidas ocurrió el año 2000, cuando se propusieron abordar la desigualdad, un tema del que se hablaba poco en los albores del siglo XXI. “Parecía poco esperable que fuera Capital quien lo tomara. Hubo mucha polémica, pero finalmente en nuestra portada titulamos: ‘Desigualdad. La gran vergüenza de Chile’. Eran pautas muy libres, de ahí surgía una revista con muy poco prejuicio”, explica la primera directora editorial de la revista.

De hecho, la venta de publicidad fue otro gran desafío. “¡Qué difícil vender una idea, un intangible! –reflexiona hoy quien fuera su primera directora comercial–. Al principio, muchos hicieron un acto de confianza del que afortunadamente no se arrepintieron (ver recuadro). Trabajamos incansablemente atacando todos los frentes: agencias, clientes, gerentes y dueños”.

Un avance comercial de la empresa ocurrió el año 2000, con el aterrizaje de la actual ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a la gerencia general. Entonces Capital pasó de ser una revista mensual a quincenal. Ella impulsó a crear extensiones de marca que no solo ayudarían al posicionamiento, sino que generarían ingresos adicionales. Así, Capital fue pionera en hacer seminarios en Santiago y provincias y en realizar ferias asociadas a nuestros contenidos.

El traspaso de manos

El empresario y abogado Ricardo Claro Valdés –entonces principal accionista del Grupo Claro, holding que controlaba Santa Rita, Cristalerías de Chile, Elecmetal y, en ese momento, la Compañía Sudamericana de Vapores– hace rato venía pensando en incursionar en el mundo de los medios. En 1989 lo concretó: Cristalerías de Chile adquirió, mediante licitación pública, las 21 frecuencias de televisión que formaron MEGA. Eso no fue todo: luego fundó Ediciones Financieras S.A. y en 1994 emitió ADR’s en la Bolsa de Nueva York, fondos que utilizó principalmente para crear Cordillera Comunicaciones Ltda., que estuvo detrás de Metrópolis, la misma firma que en 2005 se fusionó con VTR Global S.A. “Él escogió el área de las comunicaciones anticipándose a lo que en el futuro sería la sinergia entre las áreas de la entretención, de la información y de la telefonía, y la convergencia que se produciría en las nuevas plataformas digitales”, recuerda Baltazar Sánchez, hoy presidente del Grupo DF.

Su interés por crecer en este mundo lo llevó a acercarse al mercado de las revistas, esos años liderado por Cosas, Caras y Qué Pasa. Analizaron la industria, barajaron diferentes alternativas, e incluso pensaron armar un proyecto desde cero. “Con el objetivo de tener una empresa multimedia, se intentó al principio crear una propia revista desde el Diario Financiero, donde entonces éramos socios del Grupo Recoletos de España, filial de Pearson”, dice Sánchez. Sin embargo, aquello no prosperó.

En 2005, Ricardo Claro y Guillermo Luksic negociaron la adquisición de Ediciones e Impresos S.A., empresa que publicaba la revista. “Ricardo Claro tuvo un encuentro con Guillermo Luksic y finalmente optó por adquirir las acciones de Capital, ya que consideró que se trataba de una publicación conocida y exitosa, donde no tendría que llevar un período largo de aprendizaje como ya había sido la experiencia de la creación de MEGA”, recuerda Baltazar Sánchez. Por esos tiempos se sumó la revista ED, publicación dedicada al mundo del diseño, interiorismo y arquitectura, que entonces estaba en manos de Ignacio Pérez Cotapos.

Y añade: “Cuando se adquirió Capital se invitó a los creadores del proyecto a que nos acompañaran en las futuras publicaciones”. Así estuvieron un año, hasta que Héctor Soto emprendió nuevos rumbos. Entonces Ricardo Claro nombró al periodista Guillermo Turner como director, quien asumió como cabeza de la revista y de Diario Financiero, hasta que lo sucedió Roberto Sapag en 2011 y hasta 2017.

Mi hijo Guillermo, por Iris Fontbona

La mujer de Andrónico Luksic Abaroa, escribe aquí unas emotivas palabras en las que recuerda a Guillermo Luksic Craig, inversionista inicial y fundador de Revista Capital. Esta es la primera vez que ella le habla a un medio de comunicación. Lo hace en memoria de su hijo, quien murió en 2013.

“Mi Hijo Guillermo, un apasionado de la vida, la vivió intensamente como si supiera que iba a partir joven. De grandes virtudes, inteligente, humano, acogedor y cariñoso, entre muchas otras. Fue un gozador, gran amigo de sus amigos, con los que compartió y disfrutó bellos momentos; formó una linda familia con sus cinco hijos, a los que adoraba por sobre todas las cosas. Importante para mí fue su apoyo incondicional a la partida de su padre, nuestro Andrónico.

Hizo una gran labor benéfica en educación, salud y cultura en sectores más vulnerables, de escasos recursos.

Trabajador incansable, gestor de muchos negocios y proyectos, entre ellos Revista Capital, donde demostró su destreza y experiencia sin intervenir en los contenidos ni tener protagonismo alguno. Puso toda la confianza en su equipo y les dio libertad para desarrollar su trabajo, nunca usó la revista para su beneficio o el de la familia, lo que me enorgullece enormemente.

Termina una etapa, el mundo avanza y hay que estar a la vanguardia con los tiempos que vivimos, estoy segura que Guillermo sería un entusiasta precursor de esta nueva iniciativa, por lo que les deseo mucho éxito en los nuevos proyectos junto a todo el equipo de Revista Capital”.

Cumbres y ciudad

“Yo llegué a Capital el 2005, entusiasmada por integrarme a un equipo de personas que admiraba mucho y que vivían día a día la misión de mostrar el valor movilizador de la empresa. Ese mismo año, la revista fue vendida al Grupo Claro, donde se inició una nueva etapa”, cuenta Paula Urenda, quien fuera gerente general del Grupo DF hasta 2019.

Con el cambio de dueños se mantuvo el impulso editorial y se sumaron nuevos proyectos a Capital. Uno de ellos fue “La cumbre de inversionistas”, donde los CEO de las principales sociedades anónimas que se cotizaban en bolsa tenían la oportunidad de exponer sus programas a futuro en forma simultánea, en un encuentro donde se concentraba un alto porcentaje del PIB nacional y donde Capital era el anfitrión. También, bajo el impulso de la gerencia de Paula Urenda y la edición general de Antonieta de la Fuente, se levantó el proyecto Adictos a la Capital, que en 2018 tuvo como invitado al arquitecto danés Jan Gehl y que generó filas de personas para optar a entradas a su charla magistral en el GAM.

“Capital dio un espacio a emprendedores e innovadores y generó puentes para vincularlos con financiamiento y redes. Proyectos como Cambiando Mentes, Cambiando Mundos también adelantaron la discusión de la colaboración como algo absolutamente necesario para enfrentar los desafíos del presente, no del futuro”, recuerda Paula.

También fue de los primeros medios en tomarse en serio temas como la sostenibilidad, con su edición verde, seminarios y un medio digital especializado; la equidad de género, instaurando el Premio Ejecutiva del Año y con creciente participación de mujeres en sus contenidos; y los temas de ciudad, tan en boga en estos días y con tanto atraso en resolverlos.

“En toda esta trayectoria, Revista Capital ha permanecido inspirada en su línea editorial privilegiando su orientación de informar lo que ocurre al interior de las empresas en Chile y el extranjero, dando una principal mirada hacia la innovación y liderazgo en la participación de las personas que conforman este grupo humano, donde trabajadores y empresarios se unen para lograr un objetivo común: producir bienes y servicios para el desarrollo económico del país”, explica Baltazar Sánchez. En el proceso, se sumó el área revistas a un holding con el Diario Financiero, momento que en pasaron a participar en la propiedad las familias Izquierdo y Navarro.

El enfoque en el área de los negocios es complementado con las áreas de la macroeconomía, la política y muy especialmente la cultura. Por eso, revista a revista se intercalan estos temas según sea la actualidad y el análisis correspondiente para entregar información y, a la vez, marcar pauta con temas para discusión en la agenda. “Siempre hemos intentado privilegiar el área científica y tecnológica, con el fin de expandir el conocimiento y explorar nuevas alternativas para contribuir al desarrollo cultural y político económico”, relata Sánchez. Y añade: “Revista Capital no persiguió ser un recuento de lo ocurrido, sino una ventana a mirar hacia lo que viene y cómo podemos participar en esos desafíos”. Precisamente, para uno de los más recientes aniversarios, la revista reunió a los líderes de los medios de comunicación de Chile para escuchar el testimonio de Diego Cabot, el periodista argentino que destapó el caso “cuadernos K”, evento que despertó un fuerte debate sobre el rol de los medios en los escándalos de corrupción.

Como en todo medio de comunicación, siempre existió la disyuntiva editorial de qué temas cubrir en cada edición y ha sido la dirección de la revista quien ha ido marcando número a número el enfoque que ha considerado el más importante. Eso sí, reconoce Sánchez, “siempre quería que la persona que saliera en portada de Capital fuera una persona que se lo mereciera. Fue un lugar de referencia de lo que el mundo político, cultural, empresarial y científico debía ser, y que este fuera un lugar único de prestigio editorial para expresarse”. En los últimos tiempos, momentos claves de la coyuntura han requerido hacer cambios de pauta abruptos, como lo fue la tercera semana de octubre pasado, cuando en la portada iba una entrevista que no estaba relacionada con la ola de violencia que se vivió por esos días. El equipo decidió desechar prácticamente toda la pauta y salir en la búsqueda de conversaciones entre los actores que estaban enfrentados ante el conflicto. El resultado fue una revista bajo el tema #conversemos, apelando a la urgente necesidad de diálogo de ese momento.

Si bien la elección de la portada siempre es un asunto complejo, en abril de 2016, cuenta Baltazar Sánchez, la situación fue mayor. El equipo había conseguido una entrevista a Hernán Büchi, quien confidenciaba que quería irse a vivir fuera de Chile porque no se sentía a gusto con las decisiones políticas –particularmente con la reforma tributaria– que se tomaban esos días. El ex ministro de Hacienda entonces acuñaba el término “incerteza jurídica”, como motor de su partida. Pero a pocos días del cierre, murió el ex presidente Patricio Aylwin, quien merecía un reconocimiento editorial, pese a que teníamos una gran portada lista. “Me tocó participar en esa discusión. Estaba el acierto periodístico de informar la decisión de Hernán Büchi de irse a vivir fuera del país y las razones de hacerlo (‘Estoy incómodo en Chile’, escrito por Antonieta de la Fuente y María José López). Capital optó por hacer un lindo homenaje a la trayectoria de don Patricio Aylwin y a su importancia en la transición a la democracia”, explica Baltazar Sánchez.

Cierre de una etapa

“Desafortunadamente, hemos dejado de editar la revista por razones asociadas a la tendencia mundial de leer menos en papel. Sin embargo, eso no significa que los contenidos de Capital hayan dejado de ser importantes y necesarios para que el Grupo DF siga adelante en su decisión de contribuir a preservar los valores que considera esenciales para el país. Por eso, esta valiosa información seguirá siendo recogida por el equipo de Capital, revista que por todos estos años ha logrado un nivel de excepción. El talento de lo logrado en su contenido va más allá de la entrega física. Eso es algo que debe permanecer”, explica Sánchez sobre lo que viene.

El actual presidente del Grupo DF quiere “agradecer a todos los que han participado hasta hoy en sus versiones de edición papel y digital, tanto desde el directorio hasta los profesionales que trabajaron en ella. Buscaremos las plataformas para que estos contenidos sean llevados a nuestros lectores, que nos han acompañado por más de 20 años”.

En las últimas semanas, el equipo de Capital ha lanzado nuevos proyectos editoriales, como la entrevista semanal por Instagram a personajes de actualidad y un newsletter especial diario sobre la pandemia del coronavirus. Estas nuevas formas de comunicación con las audiencias serán la base de los proyectos que vienen.

Dos o tres cosas que aprendí tarde

Héctor Soto, director de 1996 a 2006

Fueron un montón de años y si tuviera que hacer una raya para la suma, como coloquialmente se dice, diría que la experiencia de Capital me dejó lecciones importantes.

Los fracasos al final sirven. Eso lo sabe cualquiera que haya leído un pinche libro de autoayuda. Pero es distinto internalizarlo a partir de experiencias propias y ajenas. Aun en una revista que desde fuera se veía tan exitista como Capital en sus primeros años, aun ahí era evidente que la gente que tenía éxito era porque lo había intentado otras veces y sentía haber fracasado. Los empresarios en Chile son reacios a admitir los fracasos. Tampoco a los políticos o a los artistas les gusta que se los recuerden. Quizás todos somos así y preferimos hablar solo de los éxitos. Esa es una trampa porque hay una correlación secreta entre una y otra cosa. Y no hay que perderla de vista.

El periodismo es una guerra, me dijo una vez en una entrevista Cristián Zegers. Pensé que exageraba. Más tarde me convencí de que es la pura verdad. Hablamos de guerra no solo respecto de otros medios. Hablamos también de guerra interna por promover y defender temas, por ser capaz de sostenerlos, de “venderlos”, no solo desde la reunión de pauta en adelante, sino también a lo largo de los años.

No hay mucha simetría entre el trabajo que exige una revista y los resultados una vez que la edición empieza a circular. Siempre se cuela un pelo en la sopa. Los editores a menudo se quedan con una cuota de frustración. Aun siendo satisfactorio, el producto final rara vez supera las expectativas que uno se ha forjado. Así era esta industria, no muy generosa. No me quejo, en absoluto, porque el periodismo de revistas es fascinante. Exige mucho, muchísimo trabajo; y lo exige a cambio de retornos que son moderados.

Como muchos otros, este es un trabajo de equipo. Maravilloso que existan las llaneras y los llaneros solitarios en el periodismo, pero el grueso de una revista se juega en el espíritu de cuerpo, en la sintonía del conjunto con una moral y una causa. En su momento quisimos ser una revista liberal en lo económico, en lo político y en lo cultural. Pudimos haber tenido reveses, como es obvio. Lo importante es que nunca renunciamos al espíritu original del proyecto.

Las revistas abrieron en algún momento dentro del periodismo instancias de reconocimiento e identidad. Tenían algo de nicho y algo de club y el proceso de masificación las pasó a llevar. La gente ahora se define e identifica con otras prácticas y con cosas que le exigen menos lectura y que encuentra más a la mano. Pienso que tarde vamos a aceptar que las revistas nos prestaban un gran servicio y que nos harán mucha falta.

Tanto más que otros medios de comunicación, que en principio son de nicho y de audiencias más o menos restringidas, las revistas tienen lógicas inciertas y son porosas. Llegan a espacios, a lectores, a audiencias, que muchas veces no sospechamos y que desde luego las agencias de publicidad tampoco pueden medir o imaginar. Como los gatos, las revistas suelen tener siete vidas. Y Capital –quiero creerlo– está lejos de haberlas agotado.

La primera de 517 portadas

En junio de 1996 se publicó la primera edición de “Capital. Negocios y Mundo”. Su portada: una foto en blanco y negro de los empresarios Sebastián Piñera, Álvaro Saieh y Carlos Alberto Délano. El título: “Tres balazos”. “No fue fácil conseguir a los protagonistas de nuestro primer número”, confiesa Celia Eluchans y continúa: “¿Por qué querrían aparecer en una revista nueva, que nada podía garantizarles? Para lograrlo, fue fundamental nuestra editora de Negocios, Carolina García de la Huerta, quien había sido hasta entonces una destacada periodista económica de El Mercurio. Fue ella quien tuvo la tarea titánica de convencer a los tres empresarios de que aparecieron en nuestra primera portada. Diría yo que fue un acto de confianza en ella de esos tres destacados empresarios de la época, lo que los convenció de darle una entrevista y posar –en un estudio en el barrio Bellavista– para nuestra primera portada”.

Álvaro Saieh Bendeck recuerda ese momento y no quiso restarse de esta edición, 517 portadas posteriores a la suya: “En este momento tan especial, quiero enviar un cariñoso saludo a todos quienes integran el equipo de revista Capital. En el inicio de esta nueva etapa, es oportuno y justo reconocer el gran aporte de la revista al periodismo nacional durante sus más de 24 años de existencia. Los medios de comunicación viven cambios acelerados, que los obligan a ser creativos para seguir cumpliendo con éxito su misión en la sociedad. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

Larga vida a Capital

Por Roberto Sapag, director desde 2011 a 2017

Revista Capital cierra un ciclo y lo hace en su ley. Si algo se puede mencionar como una regularidad a lo largo de estos 24 años en que sus contenidos se distribuyeron sobre el noble soporte del papel es la vocación exploradora de todos quienes se estrujaron los sesos por hacer de esta revista un producto de gran calidad editorial.

Destaco dos portadas que contrastan: la entrevista a Pedro Ibáñez en el Campamento Base del Everest y la del Conejo Martínez, en su ir y venir del fracaso al éxito.

A lo largo de 16 de esos 24 años de vida, que hoy se topan con una nueva frontera que invita a ser cruzada, pude aprender de muchos de los mejores periodistas del país que una revista es un trabajo colectivo de alta precisión y una dinámica de trabajo en donde el cambio es la única variable que se mantiene constante. Todas las demás son incógnitas de una ecuación que busca ser la fórmula que resuelva el apremiante acertijo del periodismo actual: ser rentable.

Hoy los medios de comunicación viven momentos de estrés, de gran complejidad. En especial aquellos que se han dedicado al periodismo donde la información y la entretención, el fondo y la forma, intentan capturar el interés voyerista de un número de lectores suficiente para solventar su operación.

La travesía de los medios de comunicación ha sido larga y la meta en el horizonte hasta ahora se ha ido alejando a medida que se avanza hacia ella.

A lo largo de 16 años de travesía en Capital, en distintas posiciones, me tocó ser parte de un grupo de profesionales que no solo se torturaba cada día buscando la palabra precisa con qué titular o componer una oración, sino que también se mortificaba inventando nuevos proyectos que permitieran sacar nuevas formas de valor del enorme capital que es Capital.

Podría enumerar decenas de proyectos que en esa década y media se desplegaron para hacer de Capital más que una revista de papel y transformarla en un espacio de encuentro de personas inquietas, deliberantes e informadas. Solo enumeraré algunos de esos proyectos: las expediciones Capital, que permitieron a muchos lectores y suscriptores ir a los Himalaya, al Kilimanjaro o los campos de hielo australes; las Cumbres Capital, en donde miles de ejecutivos, la crema y nata del mercado de capitales, se congregaban en jornadas de análisis de las principales empresas del país; Ciudad Capital, un programa radial pionero de conversación sobre economía e innovación, o las Misiones Capital, que permitieron a decenas de emprendedores visitar China, cuando el gigante asiático recién se perfilaba como el coloso que es hoy.

Pero quizás lo más desafiante de todos estos años fue el proceso de adaptación de contenidos que necesitó seguir la revista en pos de cautivar nuevas comunidades de lectores. Un proceso en donde las historias de los grandes empresarios dieron paso a las de los emprendedores, en donde los tradicionales mapas del poder social se redibujaron para ser ocupados por arquitectos, urbanistas y sociólogos y en donde la política cedió el asiento a la innovación. Todo acompañado de varios rediseños gráficos apurados por la irrupción de lo digital.

Hoy Capital, la revista que vivió casi un cuarto de siglo en papel, experimenta una nueva metamorfosis y de seguro sabrá prevalecer. Larga vida a Capital.

Carolina Schmidt: “Soy una enamorada de los medios de comunicación”

Cuatro años después del nacimiento de Capital llegó Carolina Schmidt al cargo de gerente general. Venía de trabajar en la marca Nine West, era su primera aproximación al mundo de los medios de comunicación y le fascinó. Su misión era lograr que la revista fuese un producto editorial que se autosustentara. “Capital todavía era bastante nueva y no lograba financiarse”, cuenta Schmidt. Comenzó analizando el producto editorial para entender bien qué objetivos querían cumplir sus dueños. Concluyó que era época de cambios; el primero fue pasar de ser una revista mensual, a ser quincenal. “El equipo periodístico era extraordinario, partiendo por sus cabezas (Soto y las hermanas Eluchans), y algunos consideraron que era una locura salir cada quince días porque se trataba de una revista de análisis, y no íbamos a tener tiempo. Pero necesitábamos un producto que tuviese mayor temperatura periodística”, dice la actual ministra del Medio Ambiente.

“Segundo: no podíamos tener solo una revista porque la comunicación con la audiencia se construye en 360 grados. Entonces empezamos con los seminarios, partimos a regiones y armamos seminarios temáticos en torno al emprendimiento”, señala Schmidt. Debates presidenciales (para las elecciones de 2005), ferias del trabajo y ferias vocacionales, son algunos de los eventos que fueron organizando de manera cada vez más masiva. La ex gerente general recuerda que la revista comenzó a hacerse más conocida, ganó influencia y creció en circulación.

Viernes por medio, cuando se publicaba una nueva edición, Schmidt conseguía a cientos de jóvenes universitarios que se paraban en esquinas estratégicas y bombas de bencina a vender Capital, igual como se vendía el diario vespertino La Segunda. En paralelo, también editaron algunos libros: “Hicimos libros sobre vino, sobre innovación, temáticas transversales que tuvieron gran éxito”. Recuerda incluso que llegaron a tener tanta demanda publicitaria, que debieron realizar ediciones especiales para contener el avisaje.

Un hito especial que, según Schmidt, marcó un antes y un después en la revista, fue una edición dedicada a la desigualdad. “Pusimos un tema en la agenda pública al mostrar como de diez colegios, dos universidades y cuatro carreras, provenía el 80% de la plana directiva del país en lo económico y político. A partir de eso hicimos un ciclo de seminarios y viajábamos por todo el país asociados a ONG de emprendimiento y desarrollo social. Organizamos una gran feria vocacional en el actual GAM, con alumnos de cuarto medio de todo el país”.

El éxito hizo que surgieran compradores interesados en Capital. “Había que tomar una decisión. Yo era de la idea de crecer y comprarnos nosotros un medio. Hubo tratativas para adquirir el diario Estrategia. Decidimos comprar la revista ED, para ir complementando nuestro abanico, y también una revista que se llamaba Paparazzi”, recuerda Schmidt. Entonces apareció el empresario Ricardo Claro ofreciendo una importante suma de dinero por la marca. “Guillermo Luksic dijo: ‘Vendamos la revista y hagamos otra cosa. No hay que enamorarse de los proyectos’”, explica. Una de las condiciones para que la compra se hiciera efectiva era que Schmidt tenía que permanecer como gerente general por lo menos durante un año, cuenta ella misma. También se comprometía total libertad para desarrollar un proyecto editorial. “Guillermo Luksic había sido muy abierto, teníamos independencia total. Finalmente, el grupo Claro decidió no seguir con el proyecto de la revista Paparazzi”, cuenta. Schmidt partió para trabajar nuevamente con Luksic, como gerente general de Calaf.

“Me quedo con el mejor de los recuerdos. No hay nada más alucinante que el mundo periodístico: la capacidad de generar cambios, entrar en contacto con personas extraordinarias de todas las áreas, generar discusiones de cambio. Son pocas las instituciones del mundo privado que permiten hacer eso. Soy una enamorada de los medios de comunicación”, dice la ministra.