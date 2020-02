Gumucio se instala en Nueva York

Casado hace 15 años con la traductora y académica estadounidense-argentina Kristina Cordero, madre de sus dos hijas, el narrador se traslada al hemisferio norte como parte de un proyecto personal. La idea es congelar su actividad docente en la Universidad Diego Portales durante un semestre y estando allá continuar con un proyecto editorial sobre el pintor chileno Roberto Matta y sus años en Nueva York (1939-1948), en el que ya viene trabajando hace algún tiempo. “Es un tema riquísimo porque Matta fue una de las mentes más importantes del expresionismo abstracto y ha sido sistemáticamente excluido. Fue íntimo amigo, casi hermano, con Arshile Gorky, maestro de Jackson Pollock, entre otros. Por su vida circularon muchos personajes, pero la historia oficial del arte moderno está escrita desde Estados Unidos. Entonces es una especie de reivindicación”, afirma Gumucio. Reconoce que irse en este momento de contingencia nacional le genera sentimientos encontrados. “Perdí esperanzas de tener un rol en lo que pasa acá. Puedo comentar la actualidad desde donde esté, pero creo que también están pasando cosas en otras partes, también me interesa lo que suceda con Trump o Macron. Debo confesar que el nivel de heridas cortopunzantes de este debate me agotó, siento que hay mucho de moralina. Trump es Piñera al cuádruple, ¿y está Estados Unidos parado para que lo echen?”, pregunta el escritor a pocos días de partir al invierno de Manhattan. Cuenta que además está terminando una publicación que busca abrir interrogantes respecto del estallido social: “Esta es una revolución nunca antes vista porque históricamente se ha tratado de cambiar una elite por otra, o una idea por otra. Incluso los ‘indignados’ del 2011 entraron al poder; ya sea Podemos o el Frente Amplio. Pero ahora no se propone alternativa, y eso es inédito”.