“Grandes ex ministros: el nuevo chat que agrupa al Presidente con sus ex colaboradores”

Eran cerca de las 1 de la tarde de hoy cuando ex ministros y subsecretarios del primer gobierno de Sebastián Piñera notaron un movimiento en uno de sus chats. Se trataba del grupo de WhatsApp “Gabinete 2010-2014”, que reunía al Presidente con los colaboradores que terminaron con él su administración, en diciembre del 2014. El chat, de hecho, se creó ese año, y tenía entre sus integrantes a Andrés Chadwick, Juan Carlos Jobet, Felipe Larraín, Cecilia Pérez, Carolina Schmidt, además de los subsecretarios en ejercicio al finalizar Piñera 1. No estaban dentro, Rodrigo Hinzpeter, Pablo Longueira, Felipe Morandé, Catalina Parot, Laurence Golborne, Andrés Allamand, entre otros, pues ellos salieron antes de 2014.

A esa hora del día, la app informó que el administrador del grupo –Sebastián Piñera– había eliminado a una serie de personas. “¿Qué estará pasando?”, se preguntaban varios de sus integrantes, quienes inmediatamente comenzaron a hablar entre ellos por interno. A los pocos minutos, todos fueron incluidos dentro de un gran grupo “Grandes ex ministros”, en el que están no sólo los que terminaron el primer gobierno, sino que también los que no llegaron a término, y los que han salido de sus puestos durante este período; como Gerardo Varela y Emilio Santelices.

Porque si hay algo que nos une como país es que sabemos superar las adversidades y levantarnos con más fuerza. Hoy es el momento de estar separados para pronto volver a encontrarnos ❤️ #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/UikKYcuUqR — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 3, 2020

El primero en tomar la palabra fue Rodrigo Hinzpeter, quien dio la bienvenida a los que se sumaron al chat: “Welcome! A todos los que se incorporan!” Otros bromearon con que se le “subió el pelo” a los subsecretarios al integrarlos. Y, al poco rato de crearlo, el Presidente mandó una nota de la BBC publicada por la periodista chilena Fernanda Paúl cuyo título era “Cómo Chile ha logrado mantener a raya el Covid-19 y tener una tasa de letalidad tan baja como las de Alemania o Corea del Sur”. “Es algo que lo enorgullece, y por supuesto que va a reforzar ese mensaje”, relata una persona del WhatsApp.

La interpretación de los usuarios es que el Piñera quiso unificar a todos los que han trabajado en primera línea en sus gobiernos en un solo grupo tanto para simplificar la manera en que se relaciona con ellos, como para desarrollar una estrategia comunicacional en conjunto. “Algunos creemos que viene una campaña comunicacional, considerando el nuevo video motivacional que lanzó el gobierno (con una voz en off que decía “a este virus le vamos a ganar entre todos”). Es solo una suposición. Pero ambas cosas coincidieron”, relata un integrante.

Está por verse.