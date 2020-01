Goodbye United Kingdom

Para entender el Brexit, recomendamos:

2 películas:

-Brexit: The Uncivil War 2019 : dirigida por Toby Haynes, la película trata sobre la campaña que desarrolla el estratega político -Dominic Cummings, personificado por Benedict Cumberbatch- para convencer a los votantes del Reino Unido de Salir de la Unión Europea.

-Postcard from the 48% 2018: Un documental hecho y presentado por aquel 48% que votó por permanecer en la UE, y así mostrarle a los otros 27 estados miembros que la victoria del Brexit en las elecciones del 2016 no fue mayoritaria por lo que lucharán por quedarse en la comunidad.

2 libros:

-El corazón de Inglaterra: Del autor nativo de Birmingham, Jonathan Coe, quien prácticamente sacó una fotografía a la realidad actual de Gran Bretaña con su libro. La novela tiene múltiples personajes y trata las diferencias ideológicas y sociales entre la gente de la metrópolis con aquella proveniente de los puntos más recónditos del Reino Unido. Toca el tema de la generación de políticos irresponsables que llevaron al país al quiebre, usando como escenografía, una Inglaterra dividida en dos, producto del racismo, las diferencias entre clases sociales y el miedo al futuro.

-Hacia el relanzamiento de la Unión Europea. El Brexit y Trump como revulsivos: escrito por el académico y férreo europeísta Víctor Pou, este libro explica la situación actual en la que se encuentra la Unión Europea como resultado de múltiples crisis y la gravedad de los triunfos populistas del Brexit y de Trump.

Podcast en Spotify:

-Beyond Brexit de PwC UK

Y, para volver a leer en www.capital.cl:

–Entrevista a John Peet, editor de Brexit de The Economist: “Boris Johnson no cree en nada” publicada en octubre del 2019.

-Entrevista a ex ministro de Finanzas inglés, George Osborne, férreo defensor de que el Reino Unido permaneciera en la UE.

-Columna de opinión de Robert Funk: Johnson, el Brexit y las instituciones. Publicada en septiembre del 2019.