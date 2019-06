Francisco de la Maza se prepara políticamente en Europa

El objetivo inicial era hacer un curso de dibujo en París. Sin embargo, el viaje finalmente mutó y el ex alcalde de Las Condes partió en mayo a Londres y visitará ahora la capital francesa, pero con fines más políticos que artísticos. “He estado recorriendo museos y mirando lo que está pasando con las democracias y los políticos”, asegura desde Francia. “¿Por qué tanta rabia de los ciudadanos? El mundo está dividido en dos, los que tienen y los que no tienen. En todas partes algo no está funcionando”, señala a Capital. El 5 de agosto regresará a Chile, y en su entorno comentan que aplicará los conocimientos aquiridos en la campaña presidencial de Joaquín Lavín, de quien se espera que sea su generalísimo.