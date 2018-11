Félix de Vicente, el nuevo zar de la APEC

Nuevos equipos y un comité asesor presidencial liderado por el ex ministro de Economía Félix de Vicente, se incorporaron a la organización de la cumbre que el gobierno quiere convertir en el gran hito de la diplomacia chilena y de la capacidad organizativa del país. No habrá plásticos y la primera dama Cecilia Morel elegirá los regalos. El ex presidente Eduardo Frei tampoco tendrá un rol activo.