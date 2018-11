Felipe Harboe: “La centroizquierda abandonó los temas de seguridad”

El senador PPD y ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos asegura que el caso Catrillanca “es la situación más delicada que hemos tenido en el último tiempo en materia de seguridad”; reconoce que la Araucanía necesita un equipo de policías especializadas y acusa miopía en una parte de la izquierda, que no entiende que a quien más afecta la delincuencia es a los más pobres. “Si la izquierda no entiende que esa gente no tiene libertad, nunca va a entender la naturaleza real de la seguridad”, dice.