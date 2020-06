Estreno HBO: “El asesino sin rostro”

Este domingo se estrena en HBO GO El asesino sin rostro (“I’ll be gone in the dark”), la serie documental basada en el libro de investigación criminalística que se transformó en best seller. La periodista Michelle McNamara murió en 2016 y no alcanzó a ver tras las rejas al asesino que la obsesionó. Durante los últimos cinco años de su vida McNamara acumuló miles de archivos y decenas de libretas con apuntes escritos a manos donde recababa la información de un violador y asesino en serie que ella bautizó como Golden state killer. “Es terrible que ella muriera sin verlo capturado”, ha dicho el actor y cómico Patton Oswald, viudo de la investigadora. Su mujer murió producto de un ataque de ansiedad y el consumo de drogas prescritas como Adderal, Fentanillo y Xanax. Dos años después, en abril de 2018, James DeAngelo fue capturado por una coincidencia de ADN y se le culpó por trece muertes y más de 50 violaciones perpetradas décadas atrás. McNamara era una verdadera enciclopedia del crimen, capaz de vincular evidencia de manera brillante tan solo leyendo antecedentes de los casos. El documental de HBO muestra en seis episodios, cómo el conocimiento del crimen la apasionaba de tal manera que no supo ponerle límite. Estreno este domingo a las 23:00 horas.

Y para los suscriptores de Netflix, esta semana se estrenó la primera producción chilena de de la plataforma. Nadie sabe que estoy aquí (2020) del director nacional Gaspar Antilo está protagonizada por Jorge García, conocido por su personaje de Hurley en la serie Lost. El actor de origen chileno interpreta a un ex cantante infantil que se ha convertido en un hombre solitario instalado en una isla al sur del mundo. Hoy sábado llega también a Netflix la tercera y última temporada de Dark, aclamada y compleja serie alemana sobre crímenes y viajes en el tiempo.