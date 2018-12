Estos son los artistas que tocarán por día en el Lollapalooza 2019

La larga espera se acabó. Hoy se dieron a conocer los grupos y artistas que se presentarán el 29, 30 y 31 de marzo. El viernes estarán Kendrick Lamar y Lenny Kravits, el sábado Twenty One Pilots y Post Malone y el domingo cierran Arctic Monkeys y Sam Smith.

El cierre de la primera jornada estará en manos del mayor nombre de esta edición del festival: Kendrick Lamar. La figura más importante surgida del hip hop en los últimos 10 años lucirá sus rimas contundentes y una puesta en escena de primer nivel para su debut en el país.

El viernes contará también con Lenny Kravitz como referencia para las masas. No será el único rockero de estirpe del día, ya que horas antes habrán subido al escenario los Greta Van Fleet, la banda más comentada en el universo rockero durante 2018.

El sábado es la apuesta en grande con Twenty One Pilots, uno de los grandes referentes para el público joven que llegará a Lolla 2019. Serán los encargados de cerrar los festejos que ese día también presentará a otro titán de la era del streaming: Post Malone.

Steve Aoki también hará lo suyo el sábado en el escenario electrónico, tal como los esperados Years & Years. Las guitarras llegan con Interpol, Portugal. The Man y aún con mayor vehemencia para Bring Me The Horizon.

El domingo el cierre del festival corre por cuenta de Arctic Monkeys, uno de los grupos más queridos y demandados por el público de Lollapalooza. Será su vuelta al escenario que los vio debutar en Chile en 2012.

Sam Smith pondrá la emoción y elegancia para el último día de Lolla 2019. En el otro extremo del espectro musical, Tiësto estará haciendo explotar la energía durante la noche. Entre ellos, The 1975, con su elegancia y elocuencia pop, para completar un panorama para todos los gustos.

Aquí el line up completo:

VIERNES 29 DE MARZO

KENDRICK LAMAR ✶ LENNY KRAVITZ

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE ✶ GRETA VAN FLEET ✶VICENTICO✶SNOW PATROL

CAETANO, MORENO, ZECA & TOM VELOSO✶KSHMR ✶ JORJA SMITH✶ PAULO LONDRA

CLAIRO✶FISHER✶KUNGS✶LANY✶LOS TRES✶FRANCISCA VALENZUELA

GREEN VALLEY✶NICOLA CRUZ✶TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA✶GRYFFIN

MC KEVINHO✶SATORI✶ÁNGEL PARRA Y LOS RETORNADOS✶CHANCHA VÍA CIRCUITO

DJ RAFF✶KIDD KEO✶THE INSPECTOR CLUZO✶FRANK’S WHITE CANVAS✶ELKIN ROBINSON

ROOTZ HI-FI✶LOS PULENTOS✶DREFQUILA✶BRONKO YOTTE✶PLAYA GÓTICA

FERNANDA ARRAU✶MELANIE RIBBE✶AMANITAS✶SUBHIRA✶KALEEMA✶COMPADRE

SISTEK✶RED RABBIT✶DJ TRESSOR✶DRUNVALOOP✶LOS FRUTANTES

SÁBADO 30 DE MARZO

TWENTY ØNE PILØTS✶POST MALONE

STEVE AOKI✶INTERPOL✶ODESZA✶YEARS&YEARS✶BRING ME THE HORIZON

PORTUGAL. THE MAN✶ZIGGY MARLEY✶RL GRIME✶RÜFÜS DU SOL

PROTOJE & THE INDIGGNATION✶AMÉRICO✶MONSIEUR PERINÉ✶THE FEVER 333

BOOKA SHADE✶VALENTINO KHAN✶DJ WHO✶KAMASI WASHINGTON✶ASES FALSOS

HIPPIE SABOTAGE✶JETLAG✶ZATURNO✶PILLANES✶SATORI✶DJ RAFF✶BAD GYAL

ROOTZ HI-FI✶ALEMÁN✶TOMASA DEL REAL✶RUBIO✶A.CHAL✶NOVA MATERIA✶HUMBOLDT

GIANLUCA✶LOS PULENTOS✶JULIO VICTORIA✶ENTRÓPICA✶ISA ROJAS✶GOLDENRAT

POL DEL SUR✶FLAK✶DANZANTE✶FUNDACIÓN ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES

DOMINGO 31 DE MARZO

ARCTIC MONKEYS✶SAM SMITH

TIËSTO✶THE 1975✶MACKLEMORE✶JUANES✶ROSALÍA✶FOALS✶ST.VINCENT

ZHU✶DON DIABLO✶GEPE✶TROYE SIVAN✶ANA TIJOUX✶PARCELS

JOE VASCONCELLOS✶JAIN✶LOUD LUXURY✶GTA✶PALOMA MAMI✶LA VELA PUERCA

KHEA✶LA FLORIPONDIO✶SEUN KUTI✶C. TANGANA✶FISKALES AD-HOK✶SINERGIA KIDS GAME

CARAMELOS DE CIANURO✶ROOTZ HI-FI✶ALIKA✶ADELAIDA✶NEWEN AFROBEAT

NATALIA CONTESSE✶SITA ABELLÁN✶OMAR VARELA✶CIGARBOX MAN✶ILE✶FANTASNA

KEKO YOMA✶SOPHI LIRA✶JEF INDIO✶POLIMÁ WESTCOAST