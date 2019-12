Especial Anuario: El Tinder para emprendedores

En pleno estallido social, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lanzó la plataforma online pública privada “Arriba tu Pyme” para ayudar a los emprendedores. En esa línea contactaron al empresario Daniel Daccarett, gerente general de Vendomática, quien hace más de una década organiza el “Asado Emprendedor”, instancia anual que reúne a empresarios e inversionistas con pequeñas y medianas compañías. Corfo buscó con Daccarett para armar en conjunto un evento similar a los que él solía hacer. “Como nosotros nos hemos dedicado a motivar el encuentro entre esos dos mundos, esta idea nos hizo mucho sentido”, comenta Ronny Majlis, director ejecutivo de la agencia The Cow, quien estuvo a cargo de la organización de la cita.

Fue así cómo nació Emprende tu Mente. “Vimos la oportunidad de crear Conectapp, plataforma digital que linkea a emprendedores con personas que, en la vida real, tendrían muy poca probabilidad de contactarse. “Fue a Cristián a quien se le ocurrió que la dinámica de uso fuera parecida a la de Tinder: si me gusta la idea la deslizo a la derecha, si no me gusta, lo hago a la izquierda”, añade el dueño de Vendomática. Al ser virtual, la relación puede generarse en cualquier momento y sin la necesidad de un evento masivo. Así, un tomador de decisiones que no tiene tiempo de recibir a emprendedores puede, a través de su teléfono o computador, filtrar por industria y ponerle like a un emprendimiento que le interese. Por su parte, si el emprendedor lo acepta, inmediatamente se hace el match y se ponen en contacto a través de un chat. Como condición inicial, el interés debe ser mutuo. La app muestra únicamente perfiles de emprendedores, por lo que cualquier persona -no solo inversionistas o altos ejecutivos- puede descargarla.

Cristián Canales y Álvaro Agüero fueron los encargados de desarrollar la aplicación, que en estos momentos está en formato beta y que a partir del 16 de enero estará disponible para ser descargada en Android, IOS o en un computador. La navegación, dicen, es muy intuitiva y se podrá acceder a través de un correo electrónico o red social.

Fue tal el éxito que firmaron una alianza con el banco BCI, el cual financiará la plataforma por ocho meses. A cambio, las reuniones entre los interesados y los pitchs -videos de presentación del emprendimiento para la aplicación- se harán en el Centro Nace, lugar integral de emprendimiento de la entidad bancaria. El resto de la inversión ha corrido por cuenta del gerente de Vendomática.

La crisis social y sus consecuencias convencieron a este grupo de empresarios de la urgencia de dar una solución rápida y eficaz. “Los que tenemos 50 años o más sabemos que cuando las empresas tienen un apretón, te despiden y te quedas sin nada. Lo que promovemos es que, gallos a partir de sus 30 años tomen contacto con emprendedores e inviertan en ellos, de manera que cuando les surja un problema, tengan la posibilidad de sumarse a ese emprendimiento por el que habían apostado”, comenta Daccarett. Y añade: “Hoy todos los gerentes quieren, a su vez, ser emprendedores”.

La meta es traspasar las fronteras e internacionalizar la aplicación. Por el momento, el foco está puesto en apoyar a las pymes, startups y negocios que se han visto afectados por la crisis social actual.