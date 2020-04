Eric Hanunshek, economista: “Las brechas se ampliarán”

Eric Hanushek fue el primero en estudiar la efectividad de los profesores al medir los logros de aprendizaje de los estudiantes. Desde principio de los años setenta, el norteamericano ya empezaba a aplicar pruebas de valor agregado para identificar y eliminar a los profesores con bajo rendimiento. Algo inédito por esos años.

En el contexto de la actual crisis mundial que paralizó y puso en cuarentena a países enteros, el economista de Stanford cree que los gobiernos e instituciones educacionales solo están pensando en la seguridad y salud de las personas. Y que las universidades son las únicas que estaban medianamente preparadas para enfrentar la realización de clases a distancia, asunto que se extenderá para los colegios.

Hanushek es miembro principal del think tank de la Universidad de Stanford: Paul and Jean Hanna, del Hoover Institution, donde junto a un grupo de expertos en políticas públicas estadounidenses, hoy dedica parte central de su tiempo a los efectos que tendrá en la educación la pandemia. Aún está en proceso de análisis, pero desde su casa en Estados Unidos adelanta que no tiene dudas del complejo escenario que tendrán que enfrentar las instituciones educacionales y los docentes en el futuro, después del coronavirus.

-¿Qué conflictos enfrentarán las instituciones educacionales?

-A diferencia de Estados Unidos, en Chile está iniciando el año escolar. Nadie sabe realmente cómo se reinicia un año escolar cuando se retomen las clases y esto causará problemas a los profesores que no sepan adaptarse. Sospecho que en Chile se volverá a principios de año, lo que significa que los niños perderán mucho tiempo de aprendizaje. Puede ser posible que extiendan el año escolar, pero eso requerirá mucha negociación con los docentes.

-¿Cómo cree que va a cambiar la educación como se ha concebido hasta ahora cuando todo esto termine?

-Las personas están descubriendo que se pueden hacer un montón de cosas por internet que antes no hacían. En términos educativos, lo que está comenzando a funcionar razonablemente bien son los seminarios y reuniones online. Lo que aún no opera tan bien es manejar completamente el uso de internet para comunicarse a distancia. No creo que los padres o maestros hayan pensado o incluso preparado para este tipo de enseñanza, por lo que imagino que los resultados no serán particularmente buenos.

El autor de numerosos estudios y libros sobre los efectos de la reducción del tamaño de las clases, la responsabilidad que tienen los colegios y la eficiencia de los profesores, en su más reciente libro, The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth (El capital del conocimiento de las naciones: Educación y economía del crecimiento), trata sobre el estrecho vínculo que hay entre las tasas de crecimiento económico a largo plazo de los países y los niveles de habilidad de sus poblaciones.

-La cuarentena obligará a los padres a tomar mayor conciencia del papel que juegan en el proceso educativo de sus hijos. ¿Qué piensa de eso?

-Ciertamente, los padres tendrán una visión distinta de la educación que tenían antes, pero es probable que esto genere inequidades. Las brechas socioeconómicas seguramente se ampliarán porque los padres más educados podrán hacer mucho más en términos de educar a sus hijos.

-No todos tienen acceso a internet, por ejemplo…

-El problema va mucho más allá del acceso a internet. Gran parte de la educación se lleva a cabo en la familia (incluso cuando los colegios funcionan bien) y sabemos que son muy diferentes en su impacto educativo en los niños. Si no existe el apoyo familiar, es difícil lograr una escolarización sólida. Creo que este es un problema realmente grande, particularmente dada la agitación social que vive Chile actualmente. Tendrán que hacer un esfuerzo enfocado en nivelar la educación de los niños más desfavorecidos, para ayudarlos a ponerse al día. Pero esto va a ser un problema a largo plazo.

-¿Cuál es la mayor responsabilidad y desafío de las escuelas y las instituciones educativas en esta situación extrema?

-Primero la seguridad, y luego, averiguar cuáles son los mejores enfoques para mantener a los estudiantes activamente involucrados en el aprendizaje. Las escuelas chilenas se veían muy bien en comparación con todas las demás escuelas latinoamericanas. Esperemos que esto no se detenga.

-Usted estuvo en Chile el año pasado. ¿Cuál fue su diagnóstico con respecto al nivel de la educación chilena y sus políticas públicas?

-Parece que su país estaba en crisis antes del Covid-19. Creo que el futuro dependerá mucho de si los problemas anteriores continúan junto con esta nueva dificultad. De hecho, pienso que es probable que las demandas previas sean más importantes que el Covid-19, por lo que la recuperación del sistema educativo dependerá en gran medida de si el resto de problemas generales continúan.