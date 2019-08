Enfermedades de transmisión sexual: ¿Qué era eso?

Llega el niño de 12 años a su casa.

-Mamá me dieron una tarea, ¿Que eran las infecciones de transmisión sexual?

La mamá, ginecóloga, se queda sorprendida por la absurda tarea. Para qué acordarse de esos tiempos oscuros cuando el sexo era tabú, el condón demonizado y las enfermedades de transmisión sexual hacían nata en la población. ¡Si se erradicaron hace 20 años! Así y todo se arma de paciencia y le explica al hijo:

-Las infecciones de transmisión sexual eran infecciones que se transmitían exclusivamente por la actividad sexual.

-Entiendo todo sobre sexo por que me lo pasaron en clases: el contacto entre genitales, el coito vaginal oral o anal. ¿Pero, porqué se infectaba la gente?

La mamá se queda pensando en cómo ha cambiado el mundo, a la abuela nunca le hicieron educación sexual en el colegio, sin embargo a ella le tocaron los primeros programas que fueron tan determinantes en la posterior erradicación de las infecciones 20 años atrás.

-Las infecciones de transmisión sexual dejaron de existir. El problema fue que entre que se encontró la cura y se erradicaron pasaron más de 30 años, precisamente por que a hace 50 o 40 años a la gente le costaba mucho hablar de sexo.

-¡Por qué!

-Los adultos pensaban que si hablaban de sexo con los niños iban a predisponerlos al sexo sin protección.

-Raro como pensaban en esos tiempos, mamá, si yo no supiera de sexo no sabría como protegerme del abuso, ni del embarazo no planificado ni sabría lo que es un condón, razonó el hijo.

-Ya en el año 2000 todas las infecciones de transmisión sexual tenían cura, siguió la mamá. Las virales, como el VIH/SIDA y el Herpes, que se llevan de por vida, tenían un tratamiento que se tomaba todos los días, se dejaba de estar enfermo y se dejaba de contagiar. El Virus Papiloma no tenía cura pero había vacuna. Todas las bacterianas: Clamidia Gonorrea, Sífilis y Tricomonas tenían tratamiento curativo con antibióticos. Así y todo demoraron 20 años en poder erradicarlas, nos costó derribar las barreras para hablar del sexo como algo natural y al mismo tiempo señalar que había peligros.

La mamá, a estas alturas entusiasmada, siguió haciéndole la tarea al hijo.

-Las infecciones de trasmisión sexual crecieron exponencialmente e hicieron crisis entre 2015 y 2025. Esto creó una alerta mundial y se decretó finalmente que el año 2030 sería el año de la erradicación. Todos los países se prepararon con los recursos disponibles para enfrentarlas:

Vacunas: Programas de vacunación poblacionales de Hepatitis B y Virus Papiloma para todos sin importar la edad.

Barreras: condones entregados gratis en colegios, centros de estudio superior, centros nocturnos y centros de salud.

Exámenes universales. Para esto se montó un “Día Mundial de las Infecciones de Transmisión Sexual” que fue el 2 de enero de 2030.

-Los que vivimos ese día jamás lo olvidaremos, por que consistió en 24 horas en que todos los habitantes del mundo nos hicimos los exámenes de infecciones de transmisión sexual. Al día siguiente, todos los que portábamos alguna infección nos tratamos. Y así, simplemente, después de todo el sufrimiento que habían causado a tanta gente por tantos años, en enero de 2030, las infecciones de transmisión sexual se erradicaron.