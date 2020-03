En su debut en el World Superbike, Maxi Scheib logra posicionarse como mejor equipo independiente

La primera carrera fue la más complicada para el chileno: cuando iba noveno, con un sólido desempeño, cometió un error que lo sacó de la pista, perdiendo no solo varios puestos sino además quebrando la concentración de Maxi.

Pero la segunda carrera resultó a la perfección. “Fue un fin de semana de un gran aprendizaje, la primera carrera fue muy difícil, tenía un ritmo muy competitivo hasta que un piloto me sacó fuera de pista, perdí la concentración, y porqué no decirlo, la motivación, lo que junto a un problema físico me hizo tomar la decisión de terminar la carrera y no arriesgar” contó Maxi.

Finalmente, y tras un fin de semana en extremo exigente, el nacional logró cerrar con un destacado 7mo puesto en la general y un destacadisimo primer puesto en equipos independientes, que son aquellos que no cuentan directamente con el apoyo de fabricantes, lo que multiplica sus méritos, pero lo más importante es que Maximilian Scheib supo que puede correr al ritmo de los favoritos.

“Hoy (domingo) me desperté muy motivado, ya en el warm up salí muy bien, encontramos un poquito más de ritmo y algunas cosas en la moto que me hicieron dar un paso adelante y ya en carrera lo confirmamos, terminando primero como pilotos independientes. Estoy contentísimo, me voy de la primera fecha con una sensación maravillosa y con muchas expectativas de lo que vaya a pasar cuando llegue a las pistas que conozco”, comentó el joven piloto chileno, de apenas 24 años.

Maximilian se va de Australia con 11 puntos, colocándose en una 10ma posición en el campeonato. La próxima carrera es en Qatar, la única carrera nocturna del calendario, en donde Scheib ya tiene puesta la concentración y donde espera repetir, y porque no, mejorar el papel realizado en Phillip Island.