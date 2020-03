El WhatsApp de Guillermo Tagle a raíz del Coronavirus que se volvió viral

A las 23:55 horas del martes, un mensaje llegó al chat “G100” que reúne a un grupo de emprendedores y empresarios, entre los que está Sergio Cardone, Víctor Moller, Arístides Benavente, Nicola Schiess y Nicolás Shea. En él, Guillermo Tagle, socio de Credicorp Capital, envió una reflexión sobre el coronavirus, donde hacía un llamado a buscar soluciones creativas para el nuevo escenario económico que deja la pandemia, y -en el plano personal- a volver a costumbres más sencillas.

Lo hizo porque en este mes, el ex candidato a la CPC tenía siete matrimonios agendados, de hijos de amigos y familiares. Todos ellos se cancelaron, cuenta, y cuatro de ellos se llevaron a cabo durante la semana de forma privada en iglesias solo con los padres y hermanos de los novios presentes, además del coro y el sacerdote. “Resultó súper emocionante. Y con mucho más sentido que a lo que estábamos acostumbrados con mega eventos. Estábamos metidos en una máquina que te obligaba a hacerlo así”, comenta Tagle a Capital.

Con eso en mente, sumado a los cambios que experimentó esta semana en la forma de trabajar -las reuniones y directorios las realizó a través de aplicaciones como Zoom y Microsoft Team-, decidió escribir su visión y compartirla con ese grupo. En el texto, de seis mil caracteres, luego de enumerar una serie de cambios sociales que se están produciendo a raíz de la pandemia, señaló: “Cientos de miles de empleos no van a volver a ser requeridos aunque se resuelva la enfermedad. Se vienen tiempos en los que se requerirá más que nunca de la creatividad de emprendedores, que descubran y sepan proveer soluciones para la nueva forma cómo se va a organizar la sociedad una vez que termine esta ‘tragedia’. Mentes brillantes que encuentren soluciones para los millones de personas que en estas semanas están quedando sin trabajo en todo el planeta”.

Tagle jamás pensó que el mensaje se viralizaría tanto. “En Twitter yo no escribo, soy un observador. Y nunca me había pasado que mandara un mensaje a un grupo y me llegaran cincuenta o cien mensajes de otros lados comentándolo. Es una cuestión loca”, confiesa.

Esta es la reflexión completa:

“Sólo para introducir “paños fríos” y ayudar a planificar y prepararnos mejor para el futuro, es relevante -creo- tener en cuenta algunos puntos:

– Esta Pandemia durará muchos meses (salvo que ayuda divina permita descubrir antídoto pronto).

– Los hábitos de compra, de consumo, de vida social, van a cambiar irremediablemente. Para bien en muchos aspectos de la vida humana (en lo social por ejemplo), pero generando mucha necesidad de ajustes en lo económico.

– Por ejemplo, vamos a volver a aprender que es posible que se case un hijo, en una ceremonia sencilla, privada, sólo con los más cercanos. Que resulta más real, sensible, cercano y emocionante, e infinitamente más barato.

– Salir de vacaciones en auto, a un lugar cercano, sin exponernos a quedar atrapados en un país extraño, en un hotel extraño y para que decir en un crucero, simplemente, no vale la pena el esfuerzo.

– Gastar tiempo para ir a comprar cosas que puedes no necesitar y exponerse a contaminarse, a gastar dinero y usando tiempo fuera de la casa o paseando al aire libre, simplemente no vale la pena.

– Volveremos a entretenernos en casa, con los hijos, sin mucho que hacer, pero conversando, riéndonos, etc, y veremos que eso mejora la calidad de vida.

– Vamos a aprender a vivir organizando las tareas y repartiendo el trabajo entre los que vivimos en la casa y que podemos arreglárnosla sin que venga alguien todos los días a trabajar a tu casa.

Todas estas cosas tienen muchos aspectos buenos, pero cambiarán profundamente la estructura de funcionamiento de nuestra economía.

Decenas de miles, cientos de miles de empleos no van a volver a ser requeridos (aunque se resuelva la enfermedad). Muchas industrias no volverán a ser lo que eran por varias décadas (i.e. vacaciones en cruceros). Van a sobrar barcos, aviones, hoteles, restaurantes, espacios de oficina, y mucha mucha gente tendrá que reinventarse.

Esta Pandemia ha llegado en tiempos en que la humanidad creía tener dominada a la ciencias y controlado el desarrollo de la tecnología.

Un simple virus, que parte de un lejano lugar en China, en dos meses tiene a toda la humanidad de vuelta a lo sencillo, tomando conciencia de la fragilidad de la vida, de la fragilidad de la riqueza, de los patrimonios y de todo lo material en que habíamos empezado a “fundar” nuestra felicidad y realización.

Se vienen tiempos en los que se requerirá más que nunca de la creatividad de emprendedores, que descubran y sepan proveer soluciones para la nueva forma cómo se va a organizar la Sociedad una vez que termine esta “tragedia”. Mentes brillantes que encuentren soluciones para los millones de personas que en estas semanas están quedando sin trabajo en todo el planeta. Hoy vi en vivo, reunión de Trump con los CEOs de todas las principales cadenas de hoteles del mundo. Señalaron estar con tasas de ocupación inferiores a 10% (promedio mundial) y miles de hoteles cerrando. 2 millones de colaboradores que podrían perder sus empleos estos días. US$45 billion pagan en sueldos a colaboradores directos e indirectos la suma de estas cadenas en un mes. Decenas de miles de aviones, estacionados en pistas aéreas en el desierto de EE.UU. En Chile, Latam tiene que lograr estacionar 200 aviones en algún lugar, mientras resuelve que hace con ellos.

En fin, en Chile llevamos 200 contaminados. En pocos días llegaremos a 1.000 y puede seguir creciendo por algunos meses. Por ello, hay que pensar en profundidad qué tipo de soluciones creativas pueden hacer una empresa sustentable. Cuánto tiempo es posible mantener el empleo de los colaboradores sin trabajar. Cómo manejar el equilibrio entre aplicar reducciones de sueldos parejos a todos (partiendo por los principales), para evitar tener que reducir colaboradores. Cómo administrar el trabajo flexible desde la casa, con estructuras de costo más livianas.

Cómo inventar emprendimientos que tengan potencial de desarrollarse y generar empleo de calidad a tantos miles que van a quedar sin trabajo.

En resumen, todo eso que especulábamos en tanto seminario o simposio, respecto de la necesidad de adaptar las funciones, capacidades, y flexibilidad en el mundo del trabajo, pero que rogábamos llegara de a poco y nos diera tiempo para adaptarnos, se nos vino encima de golpe. En la forma de un virus desconocido, que no sabemos combatir, y que en pocas semanas, nos ha puesto de frente, la necesidad de cambiar la vida respecto de la forma como la estábamos llevando hasta hoy.

En lo positivo, un reportaje sobre Venecia hoy, mostraba habían vuelto las aguas cristalina y la vida silvestre a los canales de la ciudad.

Eso es bueno, pero para superar la transformación que este Planeta va a necesitar por Corona Virus, se requerirá de una nueva generación de genios creativos, de la altura de Bill Gates o Steve Jobs, que logren definir y proponer nuevas formas de vida para la humanidad, especialmente, para la generación de los niños que están llegando a la Tierra en estos días y que no tienen idea la envergadura del desafío que tienen por delante.

Dios nos ampare y su fuerza creadora logré generar ciclos virtuosos, que vuelvan a traer Paz, Unidad, y Progreso Económico y Social para todos.

Grupos de gente creativa, optimista y talentosa como hay en este G100, son los que pueden hacer la diferencia y ayudar a la humanidad, a salir adelante en estos tiempos de tanto desafío…..

Todo lo anterior, sin mencionar la gravedad del desafío que representa la sequía y que se suma a las demandas sociales que Chile en particular tiene también que buscar cómo resolver.

Perdonen la lata que se me inspiró, pero estaba atorado con lo que estamos viviendo y necesitaba compartirlo con un grupo de gente creativa y talentosa como la que hay en este chat.

Que tengan una buena noche, y que no se expongan innecesariamente a problemas de salud, porque Chile necesita a cada uno de ustedes, para buscar y encontrar soluciones creativas para la encrucijada que tenemos por delante!

Mil disculpas nuevamente, por escribir tan largo!

Guillermo”