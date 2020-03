El testimonio de la chilena radicada en Italia que se volvió viral en redes sociales: “es ahora o nunca”

Apoyando el teléfono en un tarro de salsa de tomates, Fernanda Truffello (30) grabó un mensaje que sería posteriormente compartido por la cuenta de Instagram @santiagoadicto, superando las 400.000 reproducciones en menos de 24 horas. Más tarde, matinales, programas de radio y diferentes medios de comunicación chileno la contactaron para comunicar su potente mensaje: “¡Atinen! Sé que hay gente que está tomando medidas, pero los incrédulos por favor háganlo. ¡No esperen estar con el agua hasta el cuello para tomar medidas drásticas!”

Encierro

Fernanda y su marido Diego Ortiz (31) se casaron en Chile en agosto de 2018. Luego se trasladaron a Montpellier, en Francia. Ahí comenzó el Magíster en enología de Diego, por el que más adelante vivieron en Burdeos y Dijon. En Montpellier, Fernanda cuenta que trabajó cocinando comida típica chilena, como empanadas, calzones rotos, alfajores de maicena y manjar. Ambos vivían en una pieza de 30 metros cuadrados, que tenía una pequeña cocina dentro. Su emprendimiento agarró vuelo y llegó a hacer tortas de bizcocho luego que un argentino, que tenía un grupo de baile de tango en la ciudad, le encargó una para sus reuniones.

El 29 de noviembre de 2019, el matrimonio llegó a Asti. Los últimos días de diciembre, cuando el COVID-19 comenzó de a poco a llenar las páginas de los diarios, Fernanda y Diego se fueron informando, pero nada fuera de lo común. Jamás imaginaron que tendrían que encerrarse en Asti por varias semanas.

El 22 de febrero, la universidad de Diego canceló sus clases. Fue el momento del quiebre, donde las medidas se volvieron cada vez más extremas y la pareja decidió comenzar su aislamiento.

“No lo vimos venir”, dice Fernanda, quien hoy toma clases de italiano online mientras Diego trabaja en su tesis y en su emprendimiento: un vino chileno llamado Kürüf (viento en mapudungún).

“Cuando pidieron que la gente se quedara en sus casas, que trataran de salir lo menos posible, los jóvenes seguían saliendo. Y mucho”, dice Truffello.

Al supermercado con guantes

Desde la última semana de febrero, Fernanda y Diego solo salen para ir al supermercado. Nada de reuniones sociales, paseos a la plaza o exposiciones innecesarias. “Soy muy segurito, me lo tomé en serio”, dice ella. “El gobierno siempre ha aclarado que van a seguir abasteciendo los supermercados, las fábricas siguen funcionando. En ese miedo no caímos. Nos abastecimos pensando en no salir todo el rato, pero no para tres meses. Lo han dicho y confiamos”, agrega.

Uno de los supermercados en los que compra queda a 20 minutos del departamento. Ahí solo pueden entrar grupos acotados y es obligación usar guantes de látex.

El gobierno italiano ha sido enfático en sus recomendaciones para ir a comprar: idealmente que vaya una persona por grupo familiar, con una lista para hacer la compra más rápida, se debe respetar una distancia entre las personas y se recomienda utilizar tarjeta de crédito para exponer lo menos posible a los cajeros, que usan mascarilla, guantes y tienen un plástico protector en sus cajas.

“Es difícil creer que todo va a estar bien cuando te das cuenta que todo va empeorando”, confiesa Truffello refiriéndose al abastecimiento. “Eso si, no he visto gente como las de las fotos que me han mandado de Chile acaparando. Ningún carro con 60 lisoform ni nada de eso”, dice.

El video

“Estaba desesperada cuando hablaba con gente chilena”, comenta Fernanda. “Yo no juzgo, solo siento que puedo aportar con el mensaje y decir ¡atinen! ¡Esto es ahora! Si lo hacemos después, nos vamos a arrepentir”.

En Chile están los padres de ambos, además de abuelos, amigos y Leontina Pizarro, una persona muy importante para ella. “Si les pasa algo fregué, yo no puedo viajar a Chile. Y no me quiero quedar de brazos cruzados. No me arrepiento para nada del video, a pesar de la exposición”, dice.

En Italia no se habla de un fin cercano del encierro. Supuestamente el 3 de abril se acaban las medidas tomadas, pero la fecha es modificable y el peack de contagios debiera llegar la segunda semana de ese mes.

“El mensaje que busco enviar es que todos aporten desde su tribuna, desde el lugar donde estén lo máximo posible. Tomemos conciencia, después será muy tarde. Todos somos un granito de arena y podemos salir juntos de esto”, dice.

Cantos y aplausos

Desde hace unos días, circulan varios videos en redes sociales de italianos asomados en sus balcones aplaudiendo o jugando entre ellos. Fernanda ha vivido varios de esos momentos. Hace cinco días, uno de sus vecinos, que no conoce, se instaló en el balcón de al frente a tocar el himno del país con una trompeta. De a poco, la gente salió tímidamente detrás de sus cortinas. Incluso el alcalde de Asti, quien hace conferencias diarias vía streaming en Facebook, ha llamado a iluminar balcones y enviar mensajes de apoyo a aquellos que trabajan en el área de la salud.