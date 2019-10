El sueño de los autos voladores

Hace sesenta años las personas ya hablaban sobre autos voladores, pero hasta 2015 todavía no existía ninguno. “Pensé que era una locura y que por algo no se había hecho. Pero, mientras más lo pensaba, más me convencía de que sería una realidad inevitable. El punto era cuándo iba a pasar”, así describe Alex Roetter sus inicios en Kitty Hawk, la empresa americana que busca liberar al mundo del tráfico vehicular a través de autos voladores eléctricos. La compañía, hasta el momento, ha desarrollado tres modelos de vehículos voladores que esperan ser el futuro de la movilización urbana.