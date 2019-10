El “reglamento” del misterioso blog Entrepiso

Sigue el enigma por el creador y administrador del sitio Entrepiso: los participantes dicen no conocer su identidad y, quienes lo hacen, no la han querido revelar. De hecho, al visitar la página y pinchar en el usual “Quiénes somos”, aparece la respuesta: “Quién sabe, hay que preguntarle a Radomiro”. Lo que es conocido, es que se trata de un blog que reúne a 21 líderes de centroizquierda. Uno de los participantes cuenta que se ha aplicado una disciplina espartana, al punto que se sigue un calendario de entregas diarias (columnas, podcast o videos) para los participantes. A cada uno se le envía un recordatorio el día que le toca entregar, para que su aporte sea publicado al día siguiente. Cuenta, además, que las notas son enviadas directamente al email del misterioso Radomiro, quien actualiza el sitio cada día a las 00.00 horas. Además, todas las mañanas, cada participante recibe una comunicación con el link de las columnas nuevas, con la instrucción de difundirlas en sus redes sociales. Recién hace dos semanas se tomó la decisión de abrirse a canales de las redes sociales usando el nombre de @entrepiso_cl para Twitter e Instagram, pero sin hacer comentarios o responder mensajes directos. Actualmente el sitio tiene un promedio dos mil visitas diarias, lo que está por sobre lo previsto, dicen. Los aportes más comentados han sido el video con la nueva cueca de Ricardo Lagos Weber, la reseña de Carolina Tohá a la serie Years and Years, la saga de los placeres culpables de Óscar Landerretche, los podcast de Miguel Yaksic y Gloria de la Fuente. Dice una persona que participa, que el proyecto no requiere de grandes aportes ni capital: el trabajo funciona digitalmente y no hay espacio físico que usen como oficina.