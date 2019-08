El poder del administrador digital

Es curioso que la única tradición conservada desde la época en que existía la antigua República de Chile sea que el actual Administrador Digital –antes llamado Presidente de la República– sea elegido el 4 de septiembre. Ayer, 4 de septiembre de 2086, una muchedumbre se agolpó en Punta Arenas, la capital del país, ante la caja de cristal que cubre –cumpliendo con otra tradición querida por los antiguos chilenos– la reproducción del recordado Palacio de La Moned–, para conocer en los compactos de masa virtual instalados en sus muros, el nombre del nuevo administrador.

Shia Gonza Tchao, proveniente del próspero sector de la Antártica y empresaria vitivinícola, con estudios de economía digital en la Universidad Google, de Sheshuan, fue seleccionada por el sistema robótico electoral como la persona que concitó el mayor numero de intereses compuestos de acuerdo al sistema de logaritmos funcionales: treinta y tres millones de intereses compuestos, con amplia ventaja sobre Bolumbo Cortois Archimec, del Partido Agua y Justicia, actual administrador del desierto de Chillán, y experto en Conservación, que solo reunió doce millones de IC.

El SRE (Sistema Robótico Electoral) informó que la candidata del Partido del Orden y la Desalinización obtuvo asimismo la mayor cantidad de imágenes logarítmicas que el sistema detectó en favor del consumo en general, y muy especialmente de la inversión en seguridad en zonas de sacrificio, donde, como se sabe, se encuentran aquellas personas diagnosticadas con desadaptación. El Tribunal de Desadaptación informó recientemente que el número total en el distrito alcanza la suma de cincuenta y dos millones.

Se debe considerar que en los dos últimos años del administrador Wang Light Vera, que acaba de culminar su período, la zona de sacrificio de Sant-Valp-Antonio abandonada en 2065, se ha repoblado con un número de unidades reproductivas cercanas a quince millones de desadaptados, muchos de ellos provenientes del Distrito Andino, a los cuales se ha provisto de alimentación mínima y raciones de agua. Su fuerza de trabajo cumple con funciones en plantas de desalinización que permitirían, según ha prometido Gonza Tchao, recuperar en un lapso de veinte años algunos de los espacios menos afectados por la desertificación.

El nuevo programa de gobierno enfatiza el control de seguridad de las minorías desadaptadas por el ERD, el Ejército Robótico Distrital, esfuerzo que constituye una carga particularmente pesada para el erario Antártico. Se incluye igualmente el movimiento del muro que estaba en Copiapó, doscientos kilómetros al sur, lo que ha sido una medida fuertemente apoyada en el vecino Distrito Andino.

Aún se esperan definiciones de parte de la candidata electa acerca de la inmigración provenientes de zonas turbulentas, especialmente de los ex Estados Unidos, hoy New Atlantid, y el área Frigida que incorpora a los ex países nórdicos. Se ha registrado inmigración ilegal en la zona de Puerto Parry, especialmente a través de auto-planos que utilizan el sistema “zipper”, que sintetiza sujetos haciendo no detectables sus apariencias físicas. A través del ilegal “Uber global”, se ha introducido a miles de desadaptados provenientes de los sectores de mayor marginalidad de la Atlántida. Esto naturalmente preocupa, más aún cuando se sabe que entre ellos podrían hallarse hackers, miembros del Movimiento Saturno, que ha intentado subvertir programaciones robóticas.

Las elecciones llevadas a cabo en las cuatro capitales del País Sur incluyeron, además de Antártica, los distritos de Andina, donde se eligió a Evo Incahuasi Fox; Atlántica, donde triunfó Alta Vivífera Prima; y Amazonía, donde se repite Alcanforado Archipresto das Neves Eternas. El nuevo Consejo Sur se reunirá en Beijing el 5 de noviembre próximo con las autoridades del Centro de Armonización Global en el Palacio Amazon de la capital china.

Cerca de las diez de la noche, el Director del CAG, Liu Shin Hua, se comunicó con la candidata electa para manifestarle sus parabienes y deseos de armonía y paz al Distrito Antártico, así como su respaldo ante los desafíos que demanda la recuperación de la vida animal y vegetal. El Director recordó que desde la guerra que concluyó con el disenso y la diversidad, la inserción de los centros tecnológicos en el principio rector de la Armonización Global permite aspirar a un progreso extraordinario de la especie. La candidata electa pudo igualmente transmitir sus deseos de que el CAG priorice el envío de un número mayor de desadaptados del País Sur a otros centros de la galaxia, una aspiración que, según señaló, ha sido histórica en el país. El Director se comprometió a estudiar esta demanda.