El palmarés de Peugeot: sus modelos ganadores del “Auto del Año”

El Covid-19 apenas entraba en Europa, en marzo y la suspensión del Salón del Automóvil de Ginebra encendía las alarmas, pero no detuvo al premio que reúne el consenso de la industria automotriz mundial: el Car of the Year (COTY), que se entrega cada año, desde 1964, y que en 2020 recayó en el nuevo Peugeot 208, aun no estrenado en nuestro país.