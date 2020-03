El nuevo fichaje de radio Pauta

El presidente ejecutivo de Pauta, medio fundado por la Cámara Chilena de la Construcción, Marco Antonio González, fichó a la periodista Constanza López para los nuevos planes estratégicos de la radio. Estos consisten en proyectos multiplataforma y desarrollo del área de extensión editorial, que incluye una serie de actividades para realizar seminarios y charlas a través de la línea de Pauta, entre otros.

La periodista UC se desempeñó como directora de revista Paula y hasta hace unos días era directora

de Asuntos Culturales en Cancillería, donde ejerció como directora de Comunicaciones del ex ministro Roberto Ampuero.

En su cargo, López tendrá dos programas radiales que posiblemente serán vespertinos y para los que se preparará con clases de voz y locución.

“Es un desafío, nunca he hecho radio, es uno de los medios que está sorteando bien la crisis y tiene alto nivel de credibilidad”, sostiene la periodista, quien ya trabaja en las oficinas del medio desde la semana pasada. “Reúne cosas que he hecho en mi vida, extensión cultural, periodismo, entrevistas, desarrollo de áreas estratégicas y unidades de contenido”, agrega.